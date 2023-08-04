В Министерстве финансов поставили под сомнение необходимость универсальной услуги

В Министерстве финансов вновь поставили под сомнение необходимость наличия в Эстонии универсальной услуги электроснабжения, но подтвердили, что предстоящей зимой ей еще можно будет пользоваться, пишет Rus.ERR.
«Универсальная услуга может продолжить существовать еще эту зиму на всякий случай. Но ее негативным аспектом является то, что у нас все еще очень большое количество людей, которые ею пользуются. Фактически, они платят значительно больше, чем предлагаемые на рынке пакеты, будь то фиксированные или биржевые», - поделился мыслями с «Актуальной камерой» министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).
По данным госкомпании Eesti Energia, на сегодняшний день универсальной услугой по-прежнему продолжают пользоваться около 70 000 клиентов концерна, а общей услугой еще 65 000 клиентов.