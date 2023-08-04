В Министерстве финансов поставили под сомнение необходимость универсальной услуги

«Универсальная услуга может продолжить существовать еще эту зиму на всякий случай. Но ее негативным аспектом является то, что у нас все еще очень большое количество людей, которые ею пользуются. Фактически, они платят значительно больше, чем предлагаемые на рынке пакеты, будь то фиксированные или биржевые», - поделился мыслями с «Актуальной камерой» министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).