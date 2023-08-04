Пт, 4.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Суд вынес решение по депортации активиста Сергея Чаулина из Эстонии

Анастасия Тидо
, журналист
Facebook Twitter
Comments
Сергей Чаулин на митинге 9 мая 2016 года в Таллинне.
Сергей Чаулин на митинге 9 мая 2016 года в Таллинне. Фото: Erik Prozes

Rus.Postimees стало известно, что суд вынес решение по жалобе Сергея Чаулина на решение Департамента полиции и погранохраны о его депортации. Сергей Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля. 

Напомним, что вид на жительство лица с неопределенным гражданством Сергея Чаулина был признан Департаментом полиции и погранохраны недействительным по предложению Полиции безопасности. По сообщению ведомств, решение было принято в связи с тем, что Чаулин представляет собой угрозу общественному порядку и государственной безопасности.

Полиция безопасности обосновала свое предложение тем, что активист долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации. «Являясь инструментом Кремля, Сергей Чаулин разжигал годами национальную и политическую ненависть под знаменем антифашистского движения», - сообщала ранее Полиция безопасности.

31 июля Сергей Чаулин по инициативе властей Российской Федерации выступил перед советом Безопасности ООН. «В качестве докладчика мы пригласили известного активиста, координатора "Бессмертного полка" в Эстонии Сергея Чаулина. Он находился в кафе в Санкт-Петербурге в момент взрыва, унесшего жизнь Владлена Татарского в апреле этого года, и был ранен», - сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.  

Сегодня суд первой инстанции оставил жалобу Сергея Чаулина без удовлетворения. Самого Чаулина такое решение возмутило, так как в нем сказано, что он согласился на депортацию, отказался от звонков родным и адвокату и он понимал, что он подписывал во время депортации. По его мнению, полицейские врут, утверждая, что он выслал сам себя. 

Решение о том, что делать дальше, Сергей Чаулин примет ближайшее время. Вполне возможно, что он продолжит обжалование в следующей судебной инстанции. Rus.Postimees сделал запросы в органы, чьи решения Сергей Чаулин обжалует, и после получения комментариев мы их опубликуем.

По телефону Чаулин оказался недоступен.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх