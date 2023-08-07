Большая галерея ⟩ «Я не боюсь погибнуть от ракеты, но мой любимый кусочек города уничтожен». Как Одесса восстанавливается после удара

«Семь памятников получили значительные повреждения: это разрушенные кровли, изуродованные главные фасады и первоначальное резное заполнение оконных проемов, разбитые стекла. На 19 объектах были зафиксированы частичные повреждения: выбиты стекла в оконных проемах и выходах на балконы. Есть достопримечательности, интерьеры которых также понесли значительный ущерб. Еще 38 достопримечательностей получили незначительные повреждения», – рассказала начальник управления Елена Воробьева.

Среди пострадавших зданий Одесский литературный музей, Одесский историко-краеведческий музей, Одесский музей морского флота, Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного, Одесский областной театр юного зрителя, Одесский музей западного и восточного искусства, Одесский государственный музыкальный лицей имени Столярского, Дом ученых. Литературный музей, Музей морского флота, Музей западного и восточного искусства.

«Травматический опыт связанный непосредственно с войной будет вскрываться позднее. А сейчас люди стараются жить обычной жизнью. Даже переселенцы и люди, которые видели боевые действия. Я не могу сказать, что есть специфические запросы, связанные непосредственно с войной. Те, кто совсем не может жить под тревогами и обстрелами, предпочитают уезжать», – отвечает Анастасия Алексеенко на мой вопрос о том, как война подействовала на одесситов. Недавно она узнала о смерти близкого, вернее уверилась в его смерти.