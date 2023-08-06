ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В центре Таллинна неизвестный возложил красные гвоздики к барельефу писателя Смуула

На своей странице в Facebook Теэт Корстен опубликовал две фотографии акта возложения цветов к барельефу эстонского писателя, находящегося на стене Дома писателей по адресу ул. Харью, 1.

Красные гвоздики возле барельефа писателя Смуула в центре Таллинна. Фото: Теэт Корстен

«Похоже, что начатое моим другом писателем Майтом Вайком дело продолжает жить! Смуулу принесли красные гвоздики, чтобы отметить день присоединения Эстонии к СССР. С праздником, Союз злопыхателей ЭССР!», - прокомментировал опубликованные фотографии Корстен.

Напомним, что 22 июля депутат Рийгикогу Яак Валге (EKRE) участвовал в поднятии флага Эстонской ССР на стене Дома писателей.

«Если кто-то думает, что флаг Эстонской ССР был вывешен для оправдания или поддержки акта агрессии, геноцида, преступления против человечности или военного преступления, то этот человек совершенно не в своем уме. Однако барельеф Смуула - против чего мы и выражали протест, - может иметь отношение к оправданию этих преступлений», - сказал Валге.

Барельеф Юхана Смуула рядом с Домом писателей в старом городе Таллинна накалил страсти этой весной, когда несколько писателей подняли вопрос о демонтаже барельефа. Писатель и известный музыкант из рок-группы «Сыпрузе пуйестеэ» Майт Вайк наиболее резко высказался против барельефа. Музыкант считает Смуула сталинистом, репрессировавшим своих коллег.

21 апреля состоялось собрание, на котором большинство членов профсоюза проголосовали против снятия барельефа. Однако руководство решило добавить к барельефу метку с QR-кодом, в которой объясняется более темная сторона истории Смуула.