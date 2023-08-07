Глава Канцелярии президента: Кадриорг не торгует законами

По словам Яхило, есть только одно обоснование для провозглашения принятых Рийгикогу законов или для их отправки обратно в парламент на доработку – это то, соотвествуют ли они конституции или нет. Другого обоснования быть не может и не было.

«Решение о провозглашении законов находится исключительно в компетенции президента республики, - сообщает Яхило. - Никто другой, включая чиновников администрации президента, этих решений за главу государства не принимает».

Яхило отмечает, что этой весной обращение канцелярии к министру финансов о возможности дополнительного финансирования для поддержки деятельности президента, в том числе внешней коммуникации, совпало с принятием парламентом ряда законов.

«В связи с общей программой экономии министр финансов сообщил, что администрация президента дополнительного финансирования не получит. Законы, принятые парламентом, президент республики провозгласил, поскольку они соответствовали конституции», - поясняет Яхило, добавляя, что чиновники Канцелярии президента подтвердили, что никто из них не ставил никого из правительства перед выбором: если канцелярия не получит дополнительного финансирования, тогда президент не провогзласит законы.

«Все члены президентской команды точно знают, на основании чего глава государства провозглашает законы», - учтоняет он, отмечая, что состояние бюджета канцелярии не может и никогда не будет основанием для принятия решений.

«Однако я напомнил чиновникам администрации, которые ежедневно общаются с политиками, что в этом общении не должно быть чрезмерной шутливости или использования иронии в качестве риторического приема, что в конечном итоге может быть истолковано по-разному, также и ошибочно», - рассказывет Яхило.

Глава президентской администрации считает архиважной работу президента страны и его канцелярии, так же как и сотрудничество президентского аппарата с другими конституционными институтами. «Есть одно эстонское государство, которому мы служим», - говорит он.