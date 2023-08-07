Глава Канцелярии президента: Кадриорг не торгует законами

«Как директор Канцелярии президента республики считаю своим долгом ответить на высказывания, появившиеся в СМИ, о том, что якобы кто-то из служащих канцелярии установил зависимость между провозглашением законов главой государства и решением наших бюджетных проблем. Это ложь. Кадриорг не торгует законами», - передает слова главы администрации президента Пеэпа Яхило пресс-служба канцелярии.
По словам Яхило, есть только одно обоснование для провозглашения принятых Рийгикогу законов или для их отправки обратно в парламент на доработку – это то, соотвествуют ли они конституции или нет. Другого обоснования быть не может и не было.
«Решение о провозглашении законов находится исключительно в компетенции президента республики, - сообщает Яхило. - Никто другой, включая чиновников администрации президента, этих решений за главу государства не принимает».
Яхило отмечает, что этой весной обращение канцелярии к министру финансов о возможности дополнительного финансирования для поддержки деятельности президента, в том числе внешней коммуникации, совпало с принятием парламентом ряда законов.
«В связи с общей программой экономии министр финансов сообщил, что администрация президента дополнительного финансирования не получит. Законы, принятые парламентом, президент республики провозгласил, поскольку они соответствовали конституции», - поясняет Яхило, добавляя, что чиновники Канцелярии президента подтвердили, что никто из них не ставил никого из правительства перед выбором: если канцелярия не получит дополнительного финансирования, тогда президент не провогзласит законы.
«Все члены президентской команды точно знают, на основании чего глава государства провозглашает законы», - учтоняет он, отмечая, что состояние бюджета канцелярии не может и никогда не будет основанием для принятия решений.
«Однако я напомнил чиновникам администрации, которые ежедневно общаются с политиками, что в этом общении не должно быть чрезмерной шутливости или использования иронии в качестве риторического приема, что в конечном итоге может быть истолковано по-разному, также и ошибочно», - рассказывет Яхило.
Глава президентской администрации считает архиважной работу президента страны и его канцелярии, так же как и сотрудничество президентского аппарата с другими конституционными институтами. «Есть одно эстонское государство, которому мы служим», - говорит он.
Ранее сообщалось, что во вторник спецкомиссия Рийгикогу по контролю госбюджета на внеочередном открытом заседании обсудит вопросы финансирования администрации президента. Помимо директора Канцелярии президента Пеэпа Яхило, на него приглашены министр финансов Март Вырклаэв, замминистра фискальной политики Минфина Свен Кирсипуу, генеральный аудитор Янар Хольм и представитель Госконтроля.