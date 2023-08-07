Таллинну повезло ⟩ Концерт Depeche Mode в Хельсинки отменен бестелесным «Гансом»

Непогода над Балтикой добавила уникальности в таллинский концерт Depeche Mode, который прошел 6 августа на Певческом поле. Все те, кто, заранее планируя встречу с легендарными музыкантами этим летом, в итоге выбрал в гастрольном графике DM именно 6 августа и Таллинн, не прогадали. Следующий концерт в Хельсинки 8 августа отменен за сутки до того, как депешисты были готовы снова спеть хором все песни Мартина Гора и Дэйва Гаана.

«После тщательной оценки и обсуждения с органами по чрезвычайным ситуациям было установлено, что погодные условия, прогнозируемые на ночь с понедельника на вторник и вторник (8 августа), представляют значительный риск, который может поставить под угрозу безопасность наших сотрудников и посетителей», - сказано в сообщении компании Live Nation, которая отвечает за выступление Depeche Mode в Хельсинки.

Организаторы концерта и менеджмент группы приносят извинения тем десяткам тысяч жителей Финляндии и иностранным гостям, которые купили билеты на концерт Depeche Mode 8 августа.