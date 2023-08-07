Таллинну повезло ⟩ Концерт Depeche Mode в Хельсинки отменен бестелесным «Гансом»

После фантастического шоу в Таллинне легендарная группа отменила свой следующий концерт, который должен был пройти 8 августа в столице Финляндии. Десятки тысяч фанатов будут сдавать билеты из-за непогоды.
Непогода над Балтикой добавила уникальности в таллинский концерт Depeche Mode, который прошел 6 августа на Певческом поле. Все те, кто, заранее планируя встречу с легендарными музыкантами этим летом, в итоге выбрал в гастрольном графике DM именно 6 августа и Таллинн, не прогадали. Следующий концерт в Хельсинки 8 августа отменен за сутки до того, как депешисты были готовы снова спеть хором все песни Мартина Гора и Дэйва Гаана.
«После тщательной оценки и обсуждения с органами по чрезвычайным ситуациям было установлено, что погодные условия, прогнозируемые на ночь с понедельника на вторник и вторник (8 августа), представляют значительный риск, который может поставить под угрозу безопасность наших сотрудников и посетителей», - сказано в сообщении компании Live Nation, которая отвечает за выступление Depeche Mode в Хельсинки.
Организаторы концерта и менеджмент группы приносят извинения тем десяткам тысяч жителей Финляндии и иностранным гостям, которые купили билеты на концерт Depeche Mode 8 августа.
«Нашим фанатам в Хельсинки - из-за прогнозируемых суровых погодных условий и угрозы гроз и сильного ветра мы вынуждены отменить завтрашнее шоу в парке Кайсаниеми. Здоровье и безопасность наших фанатов, съемочной группы и всех, кто работает на площадке, являются нашим приоритетом номер один, и агентство по безопасности и химическим веществам, и местная пожарная служба сообщили нам, что продолжать работу может быть небезопасно, учитывая прогнозируемые погодные условия», - заявил представитель Depeche Mode.
Концерты Depeche Mode в их мировых турах срываются не в первый раз. Иногда назначается новая дата с сохранением билетов. Но не в случае с Хельсинки в рамках Memento Mori Tour.
«Дата замены не назначается, и клиентов просят вернуть купленные билеты по месту покупки до 7 октября 2023 года», - беспощаден текст сообщения.
За 25 лет с момента начала включения стран Балтии в концертные графики Depeche Mode, не состоялись только два концерта - в Риге и в Вильнюсе. В 2010 году в рамках Tour Of The Universe группа пропустила эти два и еще восемь шоу из-за болезни солиста Дэйва Гаана.
Что касается виновника нынешней настоящей фанатской трагедии в виде отмены столь ожидаемого концерта, то шторм, который получил имя «Ганс», ожидается и в Таллинне - вечером в понедельник. Он уже в Эстонии. И он больно бьет градом.
Стоит отметить, что Таллинну и его гостям, которые приехали в Эстонию на Depeche Mode, с погодой повезло. Всю первую половину дня 6 августа было пасмурно. За несколько часов до концерта на Певческом поле вышло солнце. Концерт на свежем воздухе прошел в идеальных погодных условиях.