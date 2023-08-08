Цены на нефть упали

Цена барреля нефти марки Brent сегодня днем упала на 1,9% и составила 83,7 доллара.

За последние несколько дней цена на нефть достигла трехмесячного максимума на уровне $86,7. Однако по сравнению с началом года нефть подешевела на 2,4%.

Сегодня нефтяные рынки отреагировали на сообщения о том, что экономические показатели Китая не лучшие. По сообщению Financial Times, правительство Китая прогнозирует годовой рост экономики на уровне 5%, что является самым низким показателем за последние десятилетия.