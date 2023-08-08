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Цены на нефть упали

Лийна Лакс
, экономический журналист
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Заправка. Иллюстративное фото.
Заправка. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Если в последние дни заправки повышали цены, ссылаясь на подорожание нефти, то сегодня мы должны увидеть падение цен, потому что нефть подешевела почти на 2%.

Цена барреля нефти марки Brent сегодня днем упала на 1,9% и составила 83,7 доллара.

За последние несколько дней цена на нефть достигла трехмесячного максимума на уровне $86,7. Однако по сравнению с началом года нефть подешевела на 2,4%.

Сегодня нефтяные рынки отреагировали на сообщения о том, что экономические показатели Китая не лучшие. По сообщению Financial Times, правительство Китая прогнозирует годовой рост экономики на уровне 5%, что является самым низким показателем за последние десятилетия.

Инвесторы также выжидают, поскольку вскоре должны выйти свежие данные по запасам нефти в США, которые также покажут состояние спроса.

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