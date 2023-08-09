На эстонский рынок рвется производитель из России, активно поддерживающий войну

У Казакова хорошие связи и на городском и краевом, и на федеральном уровне, о чем свидетельствует, например, совместное фото с Министром спорта РФ Олегом Матицыным. Дело в том, что до того, как возглавить кондитерское предприятие «Элза», Тамерлан Казаков был заместителем директора «Агромашхолдинга» по взаимодействию с органами власти.

Д. Хатуов слева, Т.Казаков у него за спиной. Фото: фото со страницы Казакова в Instagram

Находясь на такой должности, он участвовал в огромном количестве официальных мероприятий, связанных с развитием сельского хозяйства России. Казаков общался, например, с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, который тоже из города Армавира.

На фото слева Тамерлан Казаков, еще молодой и без бороды, стоит сразу за спиной замминистра Хатуова.

Логично, что заместителю директора по взаимодействию с органами власти Казакову нравится президент Владимир Путин, который «уделяет особое внимание сельскому хозяйству».

Особое внимание президента Путина к сельскому хозяйству радует господина Казакова. Фото: скриншот со страницы Казакова в Instagram

Неизвестно, сказываются ли тут связи, но кондитерскому предприятию «Элза» оказывается господдержка при содействии администрации г. Армавира, где и находится фабрика. Таким образом, если предприятие придет со своей продукцией в Эстонию и другие страны Европы, мы все будем спонсировать военную агрессию, просто покупая пастилу от патриота Тамерлана Казакова.

Торговые сети: мы не работаем с россиянами

Мы поинтересовались у розничных сетей, будут ли они продавать товар российского производства и считают ли это приемлемым сегодня. Исполнительный директор сети Selver Кристи Ломп ответила Rus.Postimees, что Selver не продает товары, произведенные в России и не планирует это делать в будущем.

В таком же духе прозвучал и ответ сети Coop. Директор по закупкам Coop Eesti Keskühistu Оливер Рист сообщил, что Coop сразу после начала полномасштабного вторжения прекратил сотрудничество с производителями и оптовиками из России и Беларуси, - сообщил Рист.