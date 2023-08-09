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На эстонский рынок рвется производитель из России, активно поддерживающий войну

расследование Rus.Postimees
Анастасия Тидо
, журналист
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Вчера Rus.Postimees писал о планах российского производителя сладостей выйти на рынок «дружественных стран» вроде Эстонии. Мы выяснили, что это предприятие - вовсе не аполитичный производитель «сладкой радости». 

Как пишет РБК, кондитерская фабрика ТКП «Элза» из Краснодарского края готовится поставлять в Эстонию свою продукцию – печенье, мармелад, пастилу и прочее. Это предприятие из Армавира занимается сегодня организацией регулярных поставок в Эстонию и Иран. 

Руководитель компании Тамерлан Казаков сообщил, что предприятие планировало расширение сотрудничества со странами ЕС, но сейчас в большей степени ориентировано на сотрудничество с «дружественными странами», которым отнесли и Эстонию.

Мармелад для Эстонии, Ирана и российских оккупантов

Rus.Postimees поинтересовался производителем пастилы и конфет, которые планируется продавать в «дружественной Эстонии» и выяснилось, что ТКП «Элза» поддерживает российскую армию делом, то есть продукцией. 

Благодарность руководителю ТПК «Элза».
Благодарность руководителю ТПК «Элза». Фото: скриншот со страницы Казакова в Instagram

За это руководитель компании Тамерлан Казаков получил благодарность о командира 1-го мотострелкового батальона войсковой части 38838. Дело было в июне сего года. 

Руководитель кондитерского предприятия запостил эту благодарность и в Instagram, и в сети ВКонтакте, сопроводив ее подписью «Сила в единстве».

Правда, профили Тамерлана Казакова в соцсетях такие, что предположить помощь фронту как некую подневольную работу по разнарядке, очень сложно. 

Благодарность у него не одна. Например, ТКП «Элза» отправляла гуманитарную помощь в оккупированную Херсонскую область Украины. Об этом тоже есть соответсвующая грамота от руководителя законодательного собрания края. Вручали благодарность депутаты этого самого законодательного собрания, как гласит запись в Instagram Тамерлана Казакова. 

Скриншот со страницы Тамерлана Казакова в Instagram.
Скриншот со страницы Тамерлана Казакова в Instagram. Фото: Instagram

В соцсетях Казакова много постов, посвященных военной тематике, видео с ветеранами и даже с детьми из «Юнармии», поэтому его позиция о военной агрессии России в Украину совершенно очевидна («Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, созданное в 2016 г. по инициативе Министра обороны РФ Сергея Шойгу - прим.ред.). 

У Казакова хорошие связи и на городском и краевом, и на федеральном уровне, о чем свидетельствует, например, совместное фото с Министром спорта РФ Олегом Матицыным. Дело в том, что до того, как возглавить кондитерское предприятие «Элза», Тамерлан Казаков был заместителем директора «Агромашхолдинга» по взаимодействию с органами власти. 

Д. Хатуов слева, Т.Казаков у него за спиной.
Д. Хатуов слева, Т.Казаков у него за спиной. Фото: фото со страницы Казакова в Instagram

Находясь на такой должности, он участвовал в огромном количестве официальных мероприятий, связанных с развитием сельского хозяйства России. Казаков общался, например, с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, который тоже из города Армавира. 

На фото слева Тамерлан Казаков, еще молодой и без бороды, стоит сразу за спиной замминистра Хатуова. 

Логично, что заместителю директора по взаимодействию с органами власти Казакову нравится президент Владимир Путин, который «уделяет особое внимание сельскому хозяйству». 

Особое внимание президента Путина к сельскому хозяйству радует господина Казакова. 
Особое внимание президента Путина к сельскому хозяйству радует господина Казакова. Фото: скриншот со страницы Казакова в Instagram

Неизвестно, сказываются ли тут связи, но кондитерскому предприятию «Элза» оказывается господдержка при содействии администрации г. Армавира, где и находится фабрика. Таким образом, если предприятие придет со своей продукцией в Эстонию и другие страны Европы, мы все будем спонсировать военную агрессию, просто покупая пастилу от патриота Тамерлана Казакова.

Торговые сети: мы не работаем с россиянами

Мы поинтересовались у розничных сетей, будут ли они продавать товар российского производства и считают ли это приемлемым сегодня. Исполнительный директор сети Selver Кристи Ломп ответила Rus.Postimees, что Selver не продает товары, произведенные в России и не планирует это делать в будущем.

В таком же духе прозвучал и ответ сети Coop. Директор по закупкам Coop Eesti Keskühistu Оливер Рист сообщил, что Coop сразу после начала полномасштабного вторжения прекратил сотрудничество с производителями и оптовиками из России и Беларуси, - сообщил Рист.

«Мы это сотрудничество на сегодня не возобновляли и, разумеется, мы не станем этого делать до тех пор, пока не прекратится военная агрессия против Украины»

Оливер Рист. FOTO: Erakogu

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