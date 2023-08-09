Самоуверенность эстонских соискателей работы остается на высоком уровне: с чем это связано?

Наиболее открыты к смене рабочего места люди, работающие в транспортном секторе, а также в сфере промышленности и производства – новые возможности там готовы рассмотреть более 85% работников. Больше всего работников, которые сами активно ищут работу, среди людей, работающих в сферах уборки и размещения.

Наименее открыты для новых возможностей трудоустройства работники секторов здравоохранения и образования – почти каждый третий работающий в этих секторах респондент отметил, что вообще не ищет работу и не заинтересован в новых предложениях о работе.

Почти каждый второй работник строительного сектора нашел бы новую работу за пару месяцев

По мнению работников строительного сектора, у них есть все возможности быстро найти на рынке труда рабочее место, равноценное нынешнему, – почти половина (46%) респондентов из этого сектора считает, что поиск новой работы занял бы пару месяцев.

Еще больше уверены в себе работники сектора здравоохранения, среди которых 48% считают, что нашли бы работу, равноценную нынешней, за пару месяцев.

Быстрее среднего смогли бы найти работу и люди, работающие в сферах транспорта, складского хозяйства, сельского хозяйства и ИТ.