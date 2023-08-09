Самоуверенность эстонских соискателей работы остается на высоком уровне: с чем это связано?

Результаты исследования рынка труда, организованного порталом cvkeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, показали, что каждый второй из работающих сегодня людей нашел бы себе рабочее место, равноценное нынешнему, максимум за четыре месяца. Сменить рабочее место готовы 80% работников.
В исследовании, в котором участвовало более 10 500 работающих в Эстонии людей, респондентов попросили оценить, сколько бы им потребовалось времени, чтобы найти новое место работы, равноценное нынешнему. Более половины респондентов (51%) считают, что на поиск нового рабочего места им потребовались бы считанные месяцы: 34% – всего пара месяцев, а 17% – от трех до четырех месяцев.
Почти пятая часть (18%) работников считает, что поиск нового места работы занял бы больше времени: 9% – от пяти до шести месяцев, а 9% – более полугода. Всего 8% респондентов полагает, что не смогли бы найти на рынке труда рабочее место, равноценное нынешнему. А 23% респондентов и вовсе не смогли оценить, сколько времени им потребовалось бы, чтобы найти новую работу.
«Несмотря на неопределенность дальнейшей судьбы экономики, самоуверенность работающих людей остается на таком же высоком уровне, как и в предыдущие годы, и большинство работников по-прежнему открыты к смене рабочего места», – описала происходящее на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала cvkeskus.ee Грете Адлер.
Грете Адлер добавила, что по результатам исследования как минимум каждый пятый работник (22 %) часто задумывается о смене рабочего места: «Чаще всего о новом месте работы мечтают руководители проектов, чиновники, работники по обслуживанию клиентов, работники сферы продаж и обслуживания, а также те работники, которые недовольны своей зарплатой и имеют незавидные условия жизни».
В каких секторах самая высокая готовность сменить работу?
Наиболее открыты к смене рабочего места люди, работающие в транспортном секторе, а также в сфере промышленности и производства – новые возможности там готовы рассмотреть более 85% работников. Больше всего работников, которые сами активно ищут работу, среди людей, работающих в сферах уборки и размещения.
Наименее открыты для новых возможностей трудоустройства работники секторов здравоохранения и образования – почти каждый третий работающий в этих секторах респондент отметил, что вообще не ищет работу и не заинтересован в новых предложениях о работе.
Почти каждый второй работник строительного сектора нашел бы новую работу за пару месяцев
По мнению работников строительного сектора, у них есть все возможности быстро найти на рынке труда рабочее место, равноценное нынешнему, – почти половина (46%) респондентов из этого сектора считает, что поиск новой работы занял бы пару месяцев.
Еще больше уверены в себе работники сектора здравоохранения, среди которых 48% считают, что нашли бы работу, равноценную нынешней, за пару месяцев.
Быстрее среднего смогли бы найти работу и люди, работающие в сферах транспорта, складского хозяйства, сельского хозяйства и ИТ.
Сложнее всего с уверенностью в вопросе поиска равноценной работы у людей, работающих в сферах, связанных с искусством, культурой, журналистикой и гуманитарными науками, где каждый пятый считает, что не смог бы найти равноценное место работы. Ниже среднего оценили свои перспективы в нынешних условиях рынка труда и работники государственных учреждений.