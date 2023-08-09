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Дания продлевает режим усиленного погранконтроля после сожжения Корана

BNS
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Флаг Дании. Фото иллюстративное.
Флаг Дании. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman / Postimees

Дания продлевает режим более строгого пограничного контроля, который был введен из-за сожжения Корана во время протестов в последние месяцы, сообщает датское Министерство юстиции.

В заявлении ведомства говорится, что полиция считает необходимым сохранить временные более эффективные меры на границах Дании. Рекомендации основаны на оценке угроз безопасности, проведенной датской Службой безопасности и разведки.

Выборочные проверки на шведско-германской границе были введены 3 августа и первоначально должны были продлиться неделю. Теперь их продлили до 17 августа.

Дания и Швеция усилили меры безопасности на фоне гневной реакции на сожжение Корана в нескольких исламских странах.

«Недавние сожжения Корана повлияли на уровень угрозы», - сказал министр юстиции Питер Хаммельгаард.

«Мы находимся в серьезной ситуации, когда по-прежнему необходим более строгий контроль на датской границе для противодействия направленным на Данию угрозам», - сказал он.

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