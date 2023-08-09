Дания продлевает режим усиленного погранконтроля после сожжения Корана

В заявлении ведомства говорится, что полиция считает необходимым сохранить временные более эффективные меры на границах Дании. Рекомендации основаны на оценке угроз безопасности, проведенной датской Службой безопасности и разведки.

Выборочные проверки на шведско-германской границе были введены 3 августа и первоначально должны были продлиться неделю. Теперь их продлили до 17 августа.

Дания и Швеция усилили меры безопасности на фоне гневной реакции на сожжение Корана в нескольких исламских странах.

«Недавние сожжения Корана повлияли на уровень угрозы», - сказал министр юстиции Питер Хаммельгаард.