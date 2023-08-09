Дания продлевает режим усиленного погранконтроля после сожжения Корана

Дания продлевает режим более строгого пограничного контроля, который был введен из-за сожжения Корана во время протестов в последние месяцы, сообщает датское Министерство юстиции.
В заявлении ведомства говорится, что полиция считает необходимым сохранить временные более эффективные меры на границах Дании. Рекомендации основаны на оценке угроз безопасности, проведенной датской Службой безопасности и разведки.
Выборочные проверки на шведско-германской границе были введены 3 августа и первоначально должны были продлиться неделю. Теперь их продлили до 17 августа.
Дания и Швеция усилили меры безопасности на фоне гневной реакции на сожжение Корана в нескольких исламских странах.
«Недавние сожжения Корана повлияли на уровень угрозы», - сказал министр юстиции Питер Хаммельгаард.
«Мы находимся в серьезной ситуации, когда по-прежнему необходим более строгий контроль на датской границе для противодействия направленным на Данию угрозам», - сказал он.