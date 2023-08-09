Мать ребенка обратилась к альтернативной медицине: как родители подвергают риску здоровье детей

«Некоторое время назад достоянием общественности стал случай, когда мать пыталась помочь трехлетнему обезвоженному ребенку альтернативной медициной. Здесь мы хотели бы подчеркнуть, что ребенок быстро выздоровел и после нескольких дней, проведенных в больнице, отправился домой, - сообщила Курессаареская больница в социальных сетях. - Использование натуральной медицины часто имеет место быть, и многие люди используют ее наряду с современной медициной, но важно вовремя распознать признаки, указывающие на необходимость вмешательства специалиста».

Больница добавила в сообщении, что, по словам заведующего лечебной частью, доктора Эдварда Лаане, мать ребенка, конечно, нельзя обвинить в пренебрежительном отношении к ребенку, но при гастроэнтерите (также желудочном гриппе) состояние детей может очень быстро ухудшиться, поэтому крайне важно, чтобы ребенок вовремя получил помощь.

По словам доктора Лаане, ребенок был в тяжелом состоянии. «О ребенке заботились, и мать всячески старалась ему помочь. Положение ребенка осложнялось развившейся острой нехваткой жидкости, которая была быстро устранена под наблюдением медиков, и ребенок полностью выздоровел. Мать пыталась поить ребенка водой с ложки, но это не сработало. Мать никоим образом не вмешивалась в деятельность скорой помощи и была полностью готова к сотрудничеству, чтобы способствовать улучшению состояния ребенка», -сказал врач.

«Ребенку, у которого рвота и диарея, нельзя давать большое количество воды, потому что эта жидкость просто не задерживается внутри и действует как промывание желудка. Как уже упоминалось, у детей может очень быстро развиться обезвоживание, которое не всегда можно смягчить домашними средствами», - добавил доктор Лаане.