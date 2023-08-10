Эстония жертвует Украине очередную партию стрелкового оружия и боеприпасов

«Необходимо поддержать Украину в ее борьбе против продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. Мы нашли еще одну возможность, как Эстония могла бы протянуть руку помощи», - сказал министр обороны Ханно Певкур.

«Российская Федерация не должна получать выгоду от агрессии. Для этого сторонники Украины должны ускорить как предоставление военной помощи, так и повышение потенциала собственной оборонной промышленности», - пояснил он.