Эстония жертвует Украине очередную партию стрелкового оружия и боеприпасов

В четверг на заседании кабинета министров правительство поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура об отправке в Украину ручного огнестрельного оружия и боеприпасов.
«Необходимо поддержать Украину в ее борьбе против продолжающейся агрессии со стороны Российской Федерации. Мы нашли еще одну возможность, как Эстония могла бы протянуть руку помощи», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
«Российская Федерация не должна получать выгоду от агрессии. Для этого сторонники Украины должны ускорить как предоставление военной помощи, так и повышение потенциала собственной оборонной промышленности», - пояснил он.
Эстония уже оказала Украине военную помощь на сумму более 400 млн евро, что составляет более 1% ВВП страны. Ранее Эстония передала, например, противотанковые ракеты Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, танки, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, автомобили, средства связи, полевые госпитали, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.