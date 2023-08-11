Рейнсалу: премьер-министр должна ответить за свои слова и объясниться

«Вчера (в четверг - прим.ред.)в программе "Актуальная камера" премьер-министр выступила с очень серьезным обвинением в том, что в прошлом торг относительно провозглашения законов был привычным делом, но сейчас это недопустимо. Премьер-министр должна ответить за свои слова и объясниться, – пишет политик в Facebook. – Кто именно в прошлом пытался прибегать к подобной практике? Были ли эта торговля эффективной и в отношении каких конкретно законов? Откуда у нее такая информация?»

По мнению Рейнсалу, подобные заявления из уст премьера, дискредитирующие функционирование государства в прошлом, не могут просто так оставаться висеть в воздухе.

«Во-вторых, премьер-министр отметила, что у ее, в свою очередь, есть некоторые доказательства произошедшего. Она сказала, что узнала об инциденте примерно в середине лета, через несколько недель после предполагаемого разговора с министром финансов. Что она сделала с этой информацией?» – вопрошает лидер отечественников.