МНЕНИЕ ⟩ Эстония должна прекратить принимать новых беженцев

Среднестатистический показатель с начала года показывает, что в неделю прибывает около 280 человек (183 заявителя на временную защиту и 96 претендентов на международную защиту). Если эта тенденция сохранится, год должен закончиться добавлением более 14 000 беженцев. Это число может быть больше или меньше. Последнее зависит прежде всего от нас.

Являясь страной, разделяющей европейские ценности, понятно, что нуждающимся нужно помогать. Но где пределы наших возможностей? Границы уже стерты, потому что вместе с Чехией мы держим рекорды ЕС по предоставлению убежища: один проситель убежища на 33 жителя в Эстонии и 23 на жителя в Чехии. Учитывая, что в Эстонии проживает меньше людей, чем официальное население, наше число может даже приблизиться к цифрам в Чехии.

Но давайте поговорим о затратах. В Эстонии, согласно прогнозу, опубликованному Центром мониторинга развития в мае 2022 года, расходы, связанные с одним беженцем, составляют до 7600 евро в год, что составляет примерно 760 евро в месяц (разделенные на 10 месяцев с марта 2022 года).