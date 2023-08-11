МНЕНИЕ ⟩ Эстония должна прекратить принимать новых беженцев

Эстонии необходимо в срочном порядке прекратить прием заявлений о предоставлении убежища или ввести мораторий, пока другие страны-члены ЕС не догонят наши показатели, пишет дипломат и обозреватель Вахур Лухтсалу.
Недавно я видел австралийский документальный фильм о сирийских военных беженцах в Дании, их около 37 000. В настоящее время Дания ищет способы отправить сирийцев обратно, потому что их гражданская война закончилась, но теперь появились препятствия другого рода. Военные беженцы, возвращаясь на родину, сталкиваются с насилием, вымогательством и прочим беззаконием.
С другой стороны, сирийцы, адаптировавшиеся в Дании, многие из которых также выучили датский язык, как правило, не возвращаются на родину. Теперь к ним присоединились и украинские военные беженцы, которых в настоящее время в Дании насчитывается более 35 000 человек.
Как и в Сирии, Украине также нужно время, чтобы прийти в себя после выхода из войны, поэтому ясно, что мы должны смириться с тем, что украинские военные беженцы остаются на некоторое время в Эстонии, как это сделали шведы с беженцами из стран Балтии после Второй мировой войны.
В мире есть страны, которые имеют совершенно другие взгляды на лиц, ищущих убежище. Например, Сингапур, получивший независимость в 1965 году, жил значительно хуже нас. Большая часть горожан жила в переполненных трущобах, более трети были неграмотны, а ВВП на душу населения составлял всего 3991 доллар (около половины показателей СССР того времени). К 1990 году они отставали от нас по индексу человеческого развития - Эстония была 33-й, а Сингапур - 38-й в рейтинге стран. Сегодня Сингапур занял 12-е место после Финляндии.
Согласно данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев по состоянию на октябрь 2020 года, Сингапур не является участником Конвенции 1951 года о статусе беженцев и протокола к ней 1967 года. Сингапур также не является участником Конвенции 1954 года о статусе апатридов и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства. Что это все значит на практике? Дело в том, что подать заявление о предоставлении убежища в Сингапуре невозможно, потому что процедур для этого в стране по сути нет. Тем, кто превышает разрешенное время пребывания в стране, грозит задержание, суд, тюремное заключение и депортация.
Иногда дело передается в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, у которого есть представительство в Сингапуре. Однако не следует предполагать, что у Сингапура не было предыдущего опыта работы с военными беженцами.
Когда Вьетнамская коммунистическая народная армия захватила Сайгон, столицу Южного Вьетнама, в апреле 1975 года, это привело к репрессиям и массовой миграции тех, кто был связан с прежним правительством Южного Вьетнама. В мае того же года 8 355 вьетнамских беженцев высадились на лодках в Сингапуре, население которого на тот момент составляло 2,26 миллиона человек.
Позже поток беженцев прекратился - его остановила внеочередная операция «Гроза», пресекшая въезд беженцев в Сингапур. Военно-воздушным силам страны было поручено обнаруживать лодки, направляющиеся в Сингапур, а военно-морской флот направлял их к якорным стоянкам и местам причала в восточной части страны.
После военно-морские техники оценивали состояние кораблей и при необходимости ремонтировали их. Беженцев обильно снабжали провизией - им давали воду, продукты, средства первой помощи - для продолжения морского пути.
Беженцы, добравшиеся до Сингапура, либо возвращались на родину, либо перебирались в другие страны при поддержке международных организаций. Отношение страны к лицам, ищущим убежище, лучше всего охарактеризовал создатель современного Сингапура премьер-министра Ли Куан Ю в 1978 году в интервью для газеты The New York Times, в котором он сказал: «У вас должны вырасти мозоли на сердце, иначе вы просто истечете кровью».
Однако наша страна пошла по кровавому пути задолго до того, как на повестку дня встала война в Украине. Мы являемся членом ЕС, включая Шенген и Еврозону, а это значит, что все, что происходит с ЕС, неизбежно происходит и с нами.
В марте 2022 года ЕС активировал Директиву о временной защите, схему экстренной помощи, используемую в исключительных случаях массового притока беженцев. По состоянию на март 2023 года механизмом воспользовались около четырех миллионов человек из Украины, из которых в Эстонию прибыли 39 815.
Цифры растут, и по состоянию на 30 июля всего за временной защитой обратились 47 374 человека. Есть и те, кто от нее отказался, что составляет итоговую цифру 42 031. Кроме того, у нас еще 5 854 претендента на международную защиту (из них 5 416 граждан Украины), которые прибывали к нам с 24 февраля 2022 года. Всего 47 885 претендентов на временную и международную защиту.
Среднестатистический показатель с начала года показывает, что в неделю прибывает около 280 человек (183 заявителя на временную защиту и 96 претендентов на международную защиту). Если эта тенденция сохранится, год должен закончиться добавлением более 14 000 беженцев. Это число может быть больше или меньше. Последнее зависит прежде всего от нас.
Являясь страной, разделяющей европейские ценности, понятно, что нуждающимся нужно помогать. Но где пределы наших возможностей? Границы уже стерты, потому что вместе с Чехией мы держим рекорды ЕС по предоставлению убежища: один проситель убежища на 33 жителя в Эстонии и 23 на жителя в Чехии. Учитывая, что в Эстонии проживает меньше людей, чем официальное население, наше число может даже приблизиться к цифрам в Чехии.
Но давайте поговорим о затратах. В Эстонии, согласно прогнозу, опубликованному Центром мониторинга развития в мае 2022 года, расходы, связанные с одним беженцем, составляют до 7600 евро в год, что составляет примерно 760 евро в месяц (разделенные на 10 месяцев с марта 2022 года).
Каждый день, таким образом, около 25 евро на человека, что в сумме оценивается в 1-1,5 миллиона евро и более. В прошлом году Франция потратила на украинских беженцев 634 миллиона евро, в среднем по 38 евро в день на одного беженца. Кстати, во Франции на одного украинца, ищущего убежище, приходится около 923 жителей страны, а это значит, что бремя военных беженцев почти в 28 раз меньше по сравнению с Эстонией.
Эстония должна в одностороннем порядке прекратить прием заявлений о предоставлении убежища, то есть ввести мораторий, пока другие страны-члены ЕС не догонят наши показатели. Это может занять время, потому что, например, у венгров на 325 жителей приходится один проситель убежища, что почти в 10 раз меньше, чем у нас, несмотря на то, что Венгрия является непосредственным соседом Украины.
Если мы хотим сохранить нашу культурную среду и через несколько лет догнать Финляндию и Сингапур в человеческом развитии, уже сегодня должно быть ясно, как мы намерены это делать. Это может показаться крайностью, но мы должны прекратить принимать новых беженцев.
С человеческой точки зрения - это печально, с точки зрения международного имиджа страны - это катастрофа для некоторых политиков или чиновников в зоне комфорта, но каждая страна должна в первую очередь ориентироваться на своих граждан и обеспокоенность страны.
На сегодняшний день в Эстонии забот больше, чем мы в состоянии успешно решить. Мы должны честно признаться себе и нашим партнерам, что, как одна из самых маленьких стран ЕС, у нас больше не хватает ресурсов и возможностей для предоставления убежища. Мы уже истекаем кровью.