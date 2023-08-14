Высокая зарплата или забота о здоровье? Чего на самом деле ждут жители Эстонии от дружественного к семье работодателя

Министерство социальных дел регулярно продвигает программу знака дружественного к семье и работникам работодателя, поощряя тем самым успешное совмещение семейной и трудовой жизни. Летом этого года по заказу министерства в Эстонии был проведен опрос среди 500 работников, чтобы выяснить, как они оценивают дружелюбие к семье на предприятиях и какие у них в этом плане ожидания.

Выяснилось, что у респондентов дружелюбие к семье наиболее сильно ассоциируется с бережным отношением к здоровью сотрудников (70% респондентов), благоприятной и дружелюбной рабочей атмосферой (67%) и конкурентоспособной заработной платой (65%).

«Если зарплата - это вопрос, по которому мы часто получаем результат "могла бы быть и выше", то внимание к здоровью и благоприятная атмосфера - это факторы, которые поднялись на верхние строчки рейтинга ценностей особенно в последние годы. Вероятно, на это повлияли различные кризисы, охватившие общество», - прокомментировала результаты опроса главный специалист отдела благополучия детей при Министерстве социальных дел Алиса Юурик.

Гибкий график работы, достойные условия труда и инструменты, а также отзывчивость работодателя к потребностям личной жизни также были отмечены респондентами в качестве важных характеристик, благоприятствующих семейным отношениям.