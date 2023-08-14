По результатам опроса, проведенного по заказу Министерства социальных дел, под понятием дружественного к семье работодателя большинство работников прежде всего подразумевают организацию, заботящуюся о здоровье своих сотрудников, создающую благоприятную рабочую атмосферу и выплачивающую конкурентоспособную зарплату. Чаще всего работодателей критикуют за то, что они не предлагают конкурентоспособную зарплату и не организуют мероприятия, в которых могли быть участвовать члены семей сотрудников.
Высокая зарплата или забота о здоровье? Чего на самом деле ждут жители Эстонии от дружественного к семье работодателя
Министерство социальных дел регулярно продвигает программу знака дружественного к семье и работникам работодателя, поощряя тем самым успешное совмещение семейной и трудовой жизни. Летом этого года по заказу министерства в Эстонии был проведен опрос среди 500 работников, чтобы выяснить, как они оценивают дружелюбие к семье на предприятиях и какие у них в этом плане ожидания.
Выяснилось, что у респондентов дружелюбие к семье наиболее сильно ассоциируется с бережным отношением к здоровью сотрудников (70% респондентов), благоприятной и дружелюбной рабочей атмосферой (67%) и конкурентоспособной заработной платой (65%).
«Если зарплата - это вопрос, по которому мы часто получаем результат "могла бы быть и выше", то внимание к здоровью и благоприятная атмосфера - это факторы, которые поднялись на верхние строчки рейтинга ценностей особенно в последние годы. Вероятно, на это повлияли различные кризисы, охватившие общество», - прокомментировала результаты опроса главный специалист отдела благополучия детей при Министерстве социальных дел Алиса Юурик.
Гибкий график работы, достойные условия труда и инструменты, а также отзывчивость работодателя к потребностям личной жизни также были отмечены респондентами в качестве важных характеристик, благоприятствующих семейным отношениям.
«Смысл понятия "дружелюбие к семье" с течением времени существенно изменился. Если еще несколько лет назад под дружелюбием к семье понималось в основном проведение мероприятий и спортивные пособия, то сегодня работодатели понимают, что для того, чтобы быть по-настоящему дружелюбными к семье и сотрудникам, необходимо сделать гораздо больше. Дружелюбие к семье начинается с отношения работодателя к сотрудникам - с того, как работника поддерживают в различных жизненных ситуациях», - сказала Юурик.
Реже всего респонденты связывают дружелюбие к семье с тем, что в организации ценят взятие на себя риска и предложение идей (с этим согласны 24% респондентов), что ставятся четкие цели и отслеживается их достижение (28%), а также продуманный подход к подбору персонала (29%).
По словам Аве Лаас, консультанта объединения Targa Töö Ühing и контент-партнера программы дружелюбного к семье работодателя, дружелюбие к семье - это еще и дружелюбие к работникам в более широком смысле: чтобы легко совмещать трудовую и семейную жизнь, работник должен хорошо себя чувствовать на работе. Лаас отмечает, что на благополучие сотрудников влияет множество факторов.
«Относящийся с пониманием начальник, возможность самостоятельно организовать свою работу, поощрение сотрудничества, а на некоторых должностях также взятие на себя рисков и поощрение к экспериментам - все это указывает на дружелюбие к семье и сотрудникам. Условием дружественного к семье работодателя также являются продуманные процессы и поддерживающая культура организации. Вплоть до того, что рассматривается, как эффективно организовать подбор и трудоустройство новых работников, оказать продолжительную поддержку их развитию и урегулировать различные конфликты в организации», - пояснила Лаас.
В качестве наиболее серьезных недостатков работодателя в отношении дружелюбия к семье работники указали отсутствие конкурентоспособной зарплаты (отметило 31% сотрудников), отсутствие мероприятий с участием членов семей сотрудников (27%) и то, что не проводятся регулярные исследования удовлетворенности (23% сотрудников). Отвечая на вопрос о том, что работодатели могли бы сделать для повышения дружелюбия к семье, подавляющее большинство ответили, что хотели бы видеть больше совместных мероприятий, в том числе с участием членов семей сотрудников.
Есть и хорошие новости. Так, 57% респондентов считают своего работодателя скорее дружелюбным к семье, а 23% - полностью дружелюбным. «Такое мнение о работодателе говорит о том, что тема важна и работодатели стали обращать на нее более пристальное внимание. Отрадно видеть, что многие работодатели осознают ценность счастливых и довольных сотрудников для своего бизнеса и многое делают для того, чтобы развивать организационную культуру. Кроме того, для вступления в программу знака дружественного к семье предприятия важен интерес работодателя и его внимательное отношение к этой теме. Это является отправной точкой, чтобы двигаться вперед», - добавила Лаас.
В этом году, по прошествии нескольких лет, работодатели вновь получат возможность присоединиться к бесплатной комплексной программе присвоения знака дружественного к семье работодателя. Для участия в программе будут отобраны 20 работодателей, прием заявок на участие начнется на следующей неделе.