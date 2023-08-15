Мирные жители продолжают погибать в Украине от снарядов, ракет, бомб и мин. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтверждает 258 жертв с начала августа.
В августе убиты девочка, мальчик и двадцать одна женщина: ООН обновила число гражданских жертв войны
С 1 по 13 августа 2023 года в Украине были убиты 48 гражданских лиц. Среди них 23 мужчины, 21 женщина, один мальчик, одна девочка, а также двое взрослых, пол которых пока не известен. За это же время различные ранения получили 210 мирных жителей. Среди них - 97 мужчин, 57 женщин, шесть мальчиков, одна девочка, а также двое детей и 47 взрослых, пол которых пока не известен. Об этом сообщает сайт УВКПЧ.
Лишь пятая часть погибших мирных жителей отмечается на территории, оккупированной Российской Федерацией - 11 убитых. 37 человек погибли на подконтрольной правительству территории.
98% всех жертв связаны с применением взрывного оружия широкого радиуса действия. Лишь 2% гражданских жертв войны в этом августе вызваны срабатыванием мин и других оставленных в земле боеприпасов.
Общее число подтвержденных ООН жертв среди мирных жителей на данный момент достигло 26 384 человек.
«С 24 февраля 2022 года, ознаменовавшего начало крупномасштабного вооруженного нападения Российской Федерации, по 13 августа 2023 года УВКПЧ зафиксировало 26 384 жертвы среди гражданского населения в стране: 9 444 убитых и 16 940 раненых. УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается», - сказано в последней сводке сотрудников ведомства Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Среди убитых – 545 детей.
Россия регулярно оправдывает свою агрессивную войну «защитой населения», но данные ООН свидетельствуют, что до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года количество гражданских жертв каждый год сокращалось.
«Эти цифры также важны для гуманитарных организаций и для будущей ответственности, а также для будущих средств правовой защиты и возмещения ущерба жертвам. Война должна прекратиться сейчас», - ранее заявляла в интервью Rus.Postimees официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел.
Мирные жители в Украине гибнут каждый день. Минувшей ночью Россия снова нанесла серию ракетных ударов по гражданским объектам Украины в разных городах вдали от фронта.