Раскрыты шокирующие подробности, почему машина волокла собаку по дороге

Тяжело раненый пес Вунтс сейчас находится в скорой помощи ветеринарной клиники и уже делает там свои первые шаги (видео смотрите здесь). Пес храбро борется за свою жизнь, и врачи верят, что он полностью поправится.

Однако причина, по которой Вунтс тащился за машиной, крайне печальна, и, по словам Валнера, это был несчастный случай, а не преднамеренное действие.

«Сын семьи привязал его к фаркопу, старик поехал к сушилке и не заметил, что собака была за машиной, что с одной стороны логично - за багажником была плохая видимость, но в то же время собака бегала то вправо, то влево, а поводок был такой длинный, что несмотря на пыль, пса должны были заметить. А когда он начал волочиться по дороге, то визжал и скулил», - рассказал вчера Валнер в программе «Репортер» на канале 2.

Валнер также сообщил, что причина, по которой Вунтс вообще сейчас жив, кроется в том, что патрульные полицейские решили помочь животному, поскольку владельцы собаки хотели лишь, чтобы местный ветеринар сделал раненому псу смертельную инъекцию.

"Полицейские в некотором роде удивили. Они не были обязаны брать в машину окровавленную и страдающую от боли собаку. Хозяева вообще заявили, что никакой проблемы нет, врач приедет и с псом все будет в порядке. Полиция даже сказала, что отношение семьи к животному было немного равнодушным», - рассказал Валнер.

Вунтс уже предложили и приют, и настоящий дом, и он не вернется к прежним хозяевам. «Мы готовы идти с этим делом в суд. Эта собака найдет новый дом», - подтвердил Валнер.