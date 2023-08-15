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Раскрыты шокирующие подробности, почему машина волокла собаку по дороге

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Пес Вунтс уже делает первые шаги под присмотром врачей ветклиники.
Пес Вунтс уже делает первые шаги под присмотром врачей ветклиники. Фото: Loomaveeb

На прошлой неделе в четверг участники дорожного движения в деревне Руйла, Харьюмаа стали свидетелями ужасающей сцены, как собака волочилась за машиной своего хозяина. Пес Вунтс чудом выжил, и теперь спасатель животных Хейки Валнер раскрыл обстоятельства, при которых животное оказалось в такой ситуации.

Тяжело раненый пес Вунтс сейчас находится в скорой помощи ветеринарной клиники и уже делает там свои первые шаги (видео смотрите здесь). Пес храбро борется за свою жизнь, и врачи верят, что он полностью поправится.

Однако причина, по которой Вунтс тащился за машиной, крайне печальна, и, по словам Валнера, это был несчастный случай, а не преднамеренное действие.

«Сын семьи привязал его к фаркопу, старик поехал к сушилке и не заметил, что собака была за машиной, что с одной стороны логично - за багажником была плохая видимость, но в то же время собака бегала то вправо, то влево, а поводок был такой длинный, что несмотря на пыль, пса должны были заметить. А когда он начал волочиться по дороге, то визжал и скулил», - рассказал вчера Валнер в программе «Репортер» на канале 2.

Валнер также сообщил, что причина, по которой Вунтс вообще сейчас жив, кроется в том, что патрульные полицейские решили помочь животному, поскольку владельцы собаки хотели лишь, чтобы местный ветеринар сделал раненому псу смертельную инъекцию.

"Полицейские в некотором роде удивили. Они не были обязаны брать в машину окровавленную и страдающую от боли собаку. Хозяева вообще заявили, что никакой проблемы нет, врач приедет и с псом все будет в порядке. Полиция даже сказала, что отношение семьи к животному было немного равнодушным», - рассказал Валнер.

Вунтс уже предложили и приют, и настоящий дом, и он не вернется к прежним хозяевам. «Мы готовы идти с этим делом в суд. Эта собака найдет новый дом», - подтвердил Валнер.

Помогите Вунтс в борьбе за жизнь

Loomapäästegrupp MTÜ

EE437700771003183318

Текст пояснения платежа: «Vuntsi ravikulud»

Пожертвование Loomapäästegrupp MTÜ можно сделать по телефону:

900 1313 (сумма пожертвования - 5 евро)

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