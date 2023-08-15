Вопрос читателя: можно ли опоздать на работу, чтобы отвести ребенка в школу?

Ребенок идет в школу осенью, но его учебный день начинается позже, чем мой рабочий день. Ребенок еще маленький и мы живем не рядом со школой. Могу ли я выйти на работу позже, чтобы отвезти ребенка в школу, спрашивает читатель.

Отвечает Юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Силва:

Скоро начнется очередной учебный год. Для некоторых семей это уже привычный путь - покупка школьных принадлежностей и вечерняя домашняя работа. А для некоторых, это совершенно первый опыт. Когда ребенок идет в школу, часто возникает потребность в реорганизации - как в личной, так и в профессиональной жизни.

Такой порядок работы позволяет родителям планировать свое рабочее время таким образом, чтобы они могли отвезти детей в школу и сами добраться до работы. Важно, что это решение позволяет работнику выполнять свои семейные обязанности без сокращения рабочего времени - таким образом, работодатель гарантирует выполнение работником оговоренной нагрузки и работник не теряет доход.