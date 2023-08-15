Вопрос читателя: можно ли опоздать на работу, чтобы отвести ребенка в школу?

Чтобы вовремя приступить к работе, требуется гибкость. Некоторые работодатели с пониманием подошли к началу учебного года и оговорили в правилах организацию труда, в какое время рабочий день может начинаться.
Ребенок идет в школу осенью, но его учебный день начинается позже, чем мой рабочий день. Ребенок еще маленький и мы живем не рядом со школой. Могу ли я выйти на работу позже, чтобы отвезти ребенка в школу, спрашивает читатель.
Отвечает Юрист-консультант Инспекции труда Яана Ваус Мадурейра Силва:
Скоро начнется очередной учебный год. Для некоторых семей это уже привычный путь - покупка школьных принадлежностей и вечерняя домашняя работа. А для некоторых, это совершенно первый опыт. Когда ребенок идет в школу, часто возникает потребность в реорганизации - как в личной, так и в профессиональной жизни.
Такой порядок работы позволяет родителям планировать свое рабочее время таким образом, чтобы они могли отвезти детей в школу и сами добраться до работы. Важно, что это решение позволяет работнику выполнять свои семейные обязанности без сокращения рабочего времени - таким образом, работодатель гарантирует выполнение работником оговоренной нагрузки и работник не теряет доход.
Международные исследования показывают, что женщины, имеющие доступ к гибкому графику работы, менее склонны значительно сокращать свой рабочий день после того, как становятся родителями. Таким образом, предоставление возможности гибкого рабочего графика может увеличить участие родителей детей младшего возраста на рынке труда и сократить разрыв в заработной плате, поскольку в таком случае у женщин не происходит длительного перерыва в трудовой жизни, что автоматически сужает их карьерные возможности.
Несомненно, работодатели, допускающие гибкие условия труда, высоко ценятся среди сотрудников, но что происходит, если компания не предлагает такие условия труда?
Если закон дает работодателю право в одностороннем порядке изменять организацию рабочего времени предприятия, особенно его начало, окончание и перерывы, то права работника здесь более скромные. А именно, работник должен прийти к соглашению с работодателем об изменении времени начала рабочего дня. Если работа выполняется в несколько смен исходя из графика работы, всегда можно договориться с работодателем и попросить смены с более поздним временем начала.
Если время начала рабочего дня является для работника настолько важным условием, что в случае его изменения он не сможет продолжать работу, целесообразно зафиксировать это в трудовом договоре.
Неизбежно, что в силу характера работы не все работодатели могут удовлетворить пожелания работника, и необходимо учитывать, что обязанность работника в трудовых отношениях заключается в выполнении работы на оговоренных условиях, в том числе в оговоренные сроки.
В таком случае работнику стоит подумать, возможно ли ему произвести реорганизацию в личной жизни, например, отдав ребенка на попечение бабушки, или отправиться на поиски работы с более подходящим графиком.