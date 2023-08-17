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Новые частные армии России на границе с Эстонией

Кто и зачем собирает ополченцев на Псковщине
, журналист
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Боевики "частной армии" губернатора Курской области, которых сам Роман Старовойт называет "ополченцами", Россия, август 2023 года.
Боевики "частной армии" губернатора Курской области, которых сам Роман Старовойт называет "ополченцами", Россия, август 2023 года. Фото: Telegram-канал губернатора Курской области

Исчезновение с фронта в Украине боевиков ЧВК «Вагнер» совпало по времени с легализацией в России «частных армий» на уровне регионов РФ. Rus.Postimees разбирался, зачем Кремлю нужны новые региональные военные структуры, как это выглядит на границах с Эстонией, и есть ли смысл фантазировать о том, как эти подразделения в будущем направят оружие на Кремль.

В начале августа 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании в России «специализированных предприятий» - военных компаний под контролем губернаторов. Новелла появилась в последний момент в поправках, которые изначально были нужны Кремлю, чтобы увеличить предельный возраст для призыва россиян на срочную службу в армию - до тридцати лет с прежних двадцати семи.

Что? Опять!?

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