Новые частные армии России на границе с Эстонией

Исчезновение с фронта в Украине боевиков ЧВК «Вагнер» совпало по времени с легализацией в России «частных армий» на уровне регионов РФ. Rus.Postimees разбирался, зачем Кремлю нужны новые региональные военные структуры, как это выглядит на границах с Эстонией, и есть ли смысл фантазировать о том, как эти подразделения в будущем направят оружие на Кремль.