Исчезновение с фронта в Украине боевиков ЧВК «Вагнер» совпало по времени с легализацией в России «частных армий» на уровне регионов РФ. Rus.Postimees разбирался, зачем Кремлю нужны новые региональные военные структуры, как это выглядит на границах с Эстонией, и есть ли смысл фантазировать о том, как эти подразделения в будущем направят оружие на Кремль.
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Новые частные армии России на границе с Эстонией
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В начале августа 2023 года Владимир Путин подписал закон о создании в России «специализированных предприятий» - военных компаний под контролем губернаторов. Новелла появилась в последний момент в поправках, которые изначально были нужны Кремлю, чтобы увеличить предельный возраст для призыва россиян на срочную службу в армию - до тридцати лет с прежних двадцати семи.