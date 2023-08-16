Исследование: большинство работников не готовы рекомендовать своего работодателя

В исследовании, в котором участвовало более 10 500 работающих в Эстонии людей, респондентов попросили оценить, насколько вероятно, что они порекомендуют своего работодателя, а также указать, рекомендовали ли они на самом деле работу у своего работодателя за последний год или же наоборот – критиковали своего работодателя.

За последний год 29 % работников рекомендовали работу у своего работодателя, более половины (54 %) этого не делало, а каждый десятый респондент признался, что нелестно отзывался о своем работодателе.

Больше всего на вероятность рекомендации влияет качество руководства

«Анализ связей между ответами на вопросы показал, что вероятность рекомендации работодателя довольно сильно зависит от удовлетворенности руководством», – пояснила результаты исследования руководитель Агентства по исследованию зарплат Кадри Сеэдер и добавила, что работники, довольные руководством организации и подразделения, с большей вероятностью порекомендуют своего работодателя.

На вероятность рекомендации также влияют продуктивное сотрудничество в организации, сообразность культуры труда, удовлетворенность организацией рабочих процессов и учитывание мнения сотрудников.

Среди негативных факторов первое место занимает несправедливое обращение. «Работники, которые почувствовали, что с ними обращаются несправедливо, скорее всего, не станут рекомендовать своего работодателя», – отметила Кадри Сеэдер.

На нежелание рекомендовать работодателя в большой степени влияли также скучное однообразие работы, неудовлетворенность возможностями карьерного роста и ощущение пребывания в одиночестве со своими рабочими проблемами.

Больше всего своим работодателем довольны работники банковского сектора