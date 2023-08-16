Галерея ⟩ На самом краешке свободы: в Нарве снова происходит уникальный фестиваль

Рассказ об унизительном «романе» художника с властью рифмовался с жуткими отсылками к 1930-м годам, когда Сталин приручал Михаила Булгакова, превращая его в послушного раба советской системы. Актеры театра эстонской драмы Кристо Вийдинг и Эстер Кунту сумели передать всю глубину унижения писателей, вдруг объявленных властью «инженерами человеческих душ». Как искренне радуются Михаил и Елена Булгаковы личному звонку Сталина! И как близка эта рабская радость тому состоянию, которое фиксирует в себе и своем народе сидящий на другом краю сцены Барзу!

Сталин позвонил и высоко оценил пьесу «Дни Турбиных»! Фото: Jelizaveta Gross

В это поочередное действие в разных временных пластах вплетается и ликбез по советской истории, где Герт Раудсепп и Тыну Оя строят иконостас советских образов. Полезен он даже не эстонскому зрителю, имеющему полное право не знать всех деталей в отношениях азиатского тоталитаризма и его советского прототипа. В первую очередь это важно для русскоязычных зрителей, читавших в детстве определенные книги и пересматривающих сейчас многое, что казалось очевидным.

Было важно увидеть затасканные образы из советских учебников, переведенные на эстонский и вдруг обнажившие свою абсолютную бесчеловечность. Перевод «Стихов о советском паспорте», афоризмов Ленина и рифмующиеся с ними речи Гитлера о «дегенеративном искусстве» сплелись в устрашающий ковер, на фоне которого двое современников, продолжающих общаться в реальном времени, обсуждали дикость, которую так и не удалось преодолеть прогрессивным силам в Центральной Азии. Почему так? Ответы найдены, но это даже не полдела...

Тыну Оя - не только диктатор, но и народный художник Таджикистана... Фото: Jelizaveta Gross

Председатель совета Vaba Lava Аллан Калдоя, выросший в Нарве и прекрасно знающий изнутри специфику пограничного города, считает, что это наиболее подходящее место для того, чтобы выразить веру в права человека, для начала - в право быть защищенным от насилия. Через реку, или буквально на расстоянии вытянутой реки, начинается территория торжествующего беззакония, от которого могут спасти лишь колоссальные пространства. Поэтому у маленького города на пороге этих пространств есть миссия - показать, что свобода возможна, и к ней нужно идти.