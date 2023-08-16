Ср, 16.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Галерея ⟩ На самом краешке свободы: в Нарве снова происходит уникальный фестиваль

Ян Левченко
, журналист
Facebook Twitter
Comments

Вчера на нарвской площадке Vaba Lava стартовал «Фестиваль свободы». Это театральное биеннале, то есть фестиваль, проходящий раз в два года и рассказывающий языком театра о базовых правах человека и борьбе за эти права. Основной фокус этого года - цена человеческой жизни в диктатурах Центральной Азии и вдохновение, которое дает этим странам пример Украины.

На открытии фестиваля руководитель Vaba Lava, продюсер, актер и режиссер Мярт Меос сказал, что уже второй раз в Нарве проходит событие, которое напоминает о границах свободы на самом краю свободного мира. Первый фестиваль 2021 года был посвящен цензуре, которая в демократических странах существует негласно, а в тоталитарных - законодательно. Война в Украине не оставила выбора. Новый фестиваль не может быть посвящен ничему иному, как борьбе за права человека. Просто за то, чтобы оставаться человеком.

Мярт Меос открывает «Фестиваль свободы».
Мярт Меос открывает «Фестиваль свободы». Фото: Ян Левченко

В течение 2022 года продюсеры Vaba Lava ездили в Центральную Азию, вникали в особенности непростых отношений, которые установились у тамошних автократий с культурой. Эти исследования, начатые еще до пандемии, отразились в пьесе, которую литовский драматург Марюс Ивашкявичус написал по материалам своих наблюдений и разговоров с ключевым таджикским театральным режиссером Барзу Абдураззаковым (Rus.Postimees публиковал с ним большое интервью). Он стал главным героем пьесы «Тоталитарный романс», читкой которой и открылся «Фестиваль свободы» 2023 года. 

Режиссер Барзу Абдураззаков (Душанбе-Алматы) и гость фестиваля, критик и драматург Роман Должанский (Берлин).
Режиссер Барзу Абдураззаков (Душанбе-Алматы) и гость фестиваля, критик и драматург Роман Должанский (Берлин). Фото: Ян Левченко

На сцене происходила многослойная игра с историей на двух языках - эстонском и русском. В этой игре режиссер Андрес Пуустусмаа читал текст за драматурга Ивашкявичуса, а замечательный латвийский актер Гундарс Аболиньш - за Барзу Абдураззакова, очень похоже его изображая. По итогам читки у меня состоялся разговор с одним из зрителей, который был уверен, что на сцене выступал сам гость из Таджикистана. «Нет же, это он и был», - возражал он, услышав, что на сцене был актер из Латвии. А когда выяснилось, что он знакомился со своим героем только по видеоматериалам, общему изумлению не было предела. 

Рассказ об унизительном «романе» художника с властью рифмовался с жуткими отсылками к 1930-м годам, когда Сталин приручал Михаила Булгакова, превращая его в послушного раба советской системы. Актеры театра эстонской драмы Кристо Вийдинг и Эстер Кунту сумели передать всю глубину унижения писателей, вдруг объявленных властью «инженерами человеческих душ». Как искренне радуются Михаил и Елена Булгаковы личному звонку Сталина! И как близка эта рабская радость тому состоянию, которое фиксирует в себе и своем народе сидящий на другом краю сцены Барзу!

Сталин позвонил и высоко оценил пьесу «Дни Турбиных»!
Сталин позвонил и высоко оценил пьесу «Дни Турбиных»! Фото: Jelizaveta Gross

В это поочередное действие в разных временных пластах вплетается и ликбез по советской истории, где Герт Раудсепп и Тыну Оя строят иконостас советских образов. Полезен он даже не эстонскому зрителю, имеющему полное право не знать всех деталей в отношениях азиатского тоталитаризма и его советского прототипа. В первую очередь это важно для русскоязычных зрителей, читавших в детстве определенные книги и пересматривающих сейчас многое, что казалось очевидным.

Было важно увидеть затасканные образы из советских учебников, переведенные на эстонский и вдруг обнажившие свою абсолютную бесчеловечность. Перевод «Стихов о советском паспорте», афоризмов Ленина и рифмующиеся с ними речи Гитлера о «дегенеративном искусстве» сплелись в устрашающий ковер, на фоне которого двое современников, продолжающих общаться в реальном времени, обсуждали дикость, которую так и не удалось преодолеть прогрессивным силам в Центральной Азии. Почему так? Ответы найдены, но это даже не полдела...

Тыну Оя - не только диктатор, но и народный художник Таджикистана...
Тыну Оя - не только диктатор, но и народный художник Таджикистана... Фото: Jelizaveta Gross

Председатель совета Vaba Lava Аллан Калдоя, выросший в Нарве и прекрасно знающий изнутри специфику пограничного города, считает, что это наиболее подходящее место для того, чтобы выразить веру в права человека, для начала - в право быть защищенным от насилия. Через реку, или буквально на расстоянии вытянутой реки, начинается территория торжествующего беззакония, от которого могут спасти лишь колоссальные пространства. Поэтому у маленького города на пороге этих пространств есть миссия - показать, что свобода возможна, и к ней нужно идти. 

«Фестиваль свободы» продлится до 19 августа. Расписание показов можно посмотреть здесь.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх