Как стало известно СМИ, министр юстиции подготовил законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах. «Ээсти 200» поддерживает принятие этого законопроекта, центристы с этими ограничениями не согласны.
Лишение права голоса граждан РФ ⟩ «Ээсти 200» поддерживают, голосов центристов законопроект не получит
В частности, в проекте закона Минюст указывает, что эстонское государство не в состоянии обеспечить свободу граждан России от влияния страны их гражданства.
Также законопроект предполагает, что в Закон о выборах будет внесена поправка, согласно которой иностранец, являющийся гражданином иностранного государства, признанного Евроарламентом или Рийгикогу страной-агрессором, не может участвовать в голосовании.
Rus.Postimees попросил политические партии Эстонии прокомментировать возможные изменения избирательного законодательства в отношении проживающих в стране российских граждан.
Член правления партии «Ээсти 200» Алексей Яшин отмечает, что позиция «Ээсти 200» по этому вопросу остается неизменной: «Мы поддерживаем приостановку права голоса граждан страны-агрессора, в данном случае Российской Федерации, на местных выборах до конца войны».
По словам Яшина, если живущие в Эстонии российские граждане желают активно участвовать в общественной и политической жизни страны, то им следует принять решение и сделать выбор в пользу эстонского паспорта. «Государство поддерживает финансово всех людей, которые учат эстонский с целью сдачи экзамена на гражданство. Всем желающим советую обращаться в Фонд интеграции», - подчеркивает Яшин.
От Центристской партии Rus.Postimees получил совместный комментарий депутата Европарламента Яны Тоом и депутата Рийгикогу от Ида-Вирумаа Алексея Евграфова, в котором четко обозначено, что данный данный законопроект голосов центристов не получит. «Мы расцениваем его как очередную инициативу, нацеленную на сбор политических очков ценой раскалывания общества», - стоит в ответе на запрос редакции.
Среди прочего Тоом и Ефграфов обращают внимание на то, что в законопроекте абсолютно не учтен фактор двойного гражданства. «А у нас, по разным оценкам, около 20 000 граждан ЭР по рождению имеют гражданство РФ (и по Конституции технически имеют на это право, в отличие от натурализованных граждан). Что, господин Лаанет намерен лишить права голоса и правопреемных граждан Эстонии, имеющих второе (российское) гражданство?», - отмечают они.
В комментарии центристов также отмечается, что в данном случае речь идет и о смешении правового и политического поля: «Минюст предлагает лишить права голоса граждан стран, признанных агрессорами Европарламентом и/или Рийигикогу. Между тем оба парламента дают политическую, а вовсе не правовую оценку (которую может дать только суд). Достаточное ли это основание, чтобы рисковать нарушением Конституции?»
По мнению центристов, другие последствия принятия закона более очевидны и многократно озвучены: запрет на голосование усилит чувство отчуждения людей, а в некоторых самоуправлениях поставит под сомнение и их легитимость. «В той же Нарве российских граждан без малого 19 000 при населении в 50 000», - подчеркивают Тоом и Ефграфов.
Центристы добавляют, что принятие закона создало бы ситуацию, при которой налогоплательщики лишатся права участвовать в распределении собственных денег не только на государственном, но и на местном уровне.