Лишение права голоса граждан РФ ⟩ «Ээсти 200» поддерживают, голосов центристов законопроект не получит

Среди прочего Тоом и Ефграфов обращают внимание на то, что в законопроекте абсолютно не учтен фактор двойного гражданства. «А у нас, по разным оценкам, около 20 000 граждан ЭР по рождению имеют гражданство РФ (и по Конституции технически имеют на это право, в отличие от натурализованных граждан). Что, господин Лаанет намерен лишить права голоса и правопреемных граждан Эстонии, имеющих второе (российское) гражданство?», - отмечают они.

В комментарии центристов также отмечается, что в данном случае речь идет и о смешении правового и политического поля: «Минюст предлагает лишить права голоса граждан стран, признанных агрессорами Европарламентом и/или Рийигикогу. Между тем оба парламента дают политическую, а вовсе не правовую оценку (которую может дать только суд). Достаточное ли это основание, чтобы рисковать нарушением Конституции?»

По мнению центристов, другие последствия принятия закона более очевидны и многократно озвучены: запрет на голосование усилит чувство отчуждения людей, а в некоторых самоуправлениях поставит под сомнение и их легитимость. «В той же Нарве российских граждан без малого 19 000 при населении в 50 000», - подчеркивают Тоом и Ефграфов.