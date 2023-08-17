ОПРОС ⟩ «Это надо было объяснить в девяностые»: жители Эстонии о лишении граждан РФ права голоса

- Вы считаете, что правительство Эстонии пытается мстить такой законодательной инициативой гражданам России за Украину?

- Может, это и не месть. Но мое мнение, что голос людей, которые живут в Эстонии, должен быть слышим. То, что кому-то закрывают рот, является нарушением демократии. Русские они или нет - разницы я не вижу.

Александр Болтовский, технолог

Александр Болтовский. Фото: Денис Антонов

- Законодательная инициатива о временной приостановке права граждан России голосовать на местных выборах - это реакция на войну в Украине?

- Все аналогии с Украиной и с утратой доверия Эстонии к гражданам России на фоне войны я считаю чепухой. И не только я, но и все мои знакомые. Вся эта история с голосом граждан России на муниципальных выборах должна была решиться еще тридцать - по буквам: тридцать - лет назад, а не сейчас. И не надо выдавать за какой-то политический манифест глупость нашей власти. Не надо оправдывать войной непродуманную внутреннюю политику.

- Это единственный такой принципиальный вопрос?

- Да таких вопросов много, и за тридцать лет надо было их решить: язык, школы, дипломы. Право голосовать должно быть только у граждан, и это надо было объяснить в девяностые.

- По вашему, хорошо, что вопрос решается хотя бы сейчас?