Словом, ингерманландские регионалисты хотели бы видеть будущую Ингрию свободной европейской страной. Причем существует даже любопытная, хотя и полумифическая версия о том, что само ее название появилось еще в XI веке и происходит от имени шведской принцессы Ингигерды, жены новгородского князя Ярослава Мудрого. Но есть и более точный исторический факт - ингерманландские финны, считающие теперь себя там «коренными», были переселены на эту территорию шведской администрацией только в XVII веке. И сами цвета ингерманландского флага (синий крест в красной окантовке на желтом фоне) также имеют скорее шведское, а не финское происхождение.

В эти исторические дебри, может быть, не имело бы особого смысла углубляться, если бы не постоянные претензии ингерманландско-финских этнонационалистов на исторический и символический «копирайт» этой территории. Однако парадокс здесь состоит в том, что эти сторонники «сохранения национальной культуры» в своей борьбе с регионалистами удивительным образом оказываются союзниками имперского Кремля. Кстати, похожая ситуация и в Карелии, где «национальные ансамбли» пляшут в прабабушкиных нарядах, демонстрируя Z-символику.

Иногда эти этнонациональные движения ссылаются на эстонскую Поющую революцию конца 1980-х годов, но все же в Эстонии, освобождавшейся тогда от советской империи, помимо исторического фольклора, были уже разработаны свои современные политические и экономические программы. Но ничего подобного у ингерманландских этнонационалистов нет - они по-прежнему рассчитывают лишь на «покровительство» государства, продолжая получать президентские гранты на свои пляски. Весьма показательно, что официальные финно-угорские организации в РФ отказались участвовать в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов, состоявшемся в 2021 году в Тарту, потому что послушание Кремлю для них важнее родственных культур.