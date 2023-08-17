Социал-демократическая партия (СДПЭ) выдвигает в кандидаты на пост председателя Таллиннского горсобрания Марис Сильд, которая до сих пор занимала должность председателя финансовой комиссии горсобрания, пишет Rus.ERR.
Социал-демократы быстро нашли замену Евгению Осиновскому на посту председателя Таллиннского горсобрания
«В качестве руководителя собрания я намерена по большей части исходить из ценностей своего предшественника и уделять в своей работе особое внимание вопросам окружающей среды, мобильности и доступности. Я готова работать на 100% в интересах жителей столицы», – сказала Сильд.
Следующее заседание Таллиннского горсобрания состоится 24 августа, на которой решится, станет ли Сильд новым председателем. Зарплата председателя Таллиннского горсобрания составляет 8226,07 евро.
Напомним, что в среду, 16 августа, Евгений Осиновский (Cоциал-демократическая партия) заявил, что покидает пост председателя Таллиннского горсобрания, так как решил сосредоточиться на работе в Рийгикогу.