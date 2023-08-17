Время коммента ⟩ Приступ транспортной лихорадки: каприз власти или болезнь роста?

От властей кусок не отвалится. Они должны быть готовы к недовольству горожан. Тогда как среди самих горожан обязательно найдутся люди, по разным причинам не знающе ничего ни о планируемых изменениях, ни о возможности восполнить этот пробел. «Буду я еще сайты читать», - на месте сайтов здесь могут быть газеты, флаеры и сообщения по радио. Горожане, сознательно закрывающиеся от избытка информации, в том числе себе в ущерб, всегда составляют устойчивую группу недовольных, травмированных любыми переменами, которые тоже являются органичным элементом городской жизни.

Признаюсь, что меня самого внезапное исчезновение номера 17 натолкнуло на мысли о том, что ничто не вечно. Я незаметно вырос в этом автобусе. Я помню желтые сочлененные «Икарусы», которые все тяжелее вздыхали на поворотах, а в 1990-е годы уступили «Вольво» и «Скания» густо-зеленого цвета. В это время я уже бывал в Таллинне наездами. Эти перемены парка не так хорошо врезались мне в память, как годы, проведенные на коричневых дерматиновых сиденьях, которые так спешили занять резвые дети и старушки – их вечные конкуренты.

Желтый Икарус и оранжевый трамвай. Фото: Postimees