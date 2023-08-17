Лишение права голоса граждан стран-агрессоров: «Отечество» – надо действовать быстро; соцдемы – давайте исходить из Конституции

«Отечество» считает, что право граждан стран-агрессоров голосовать на местных выборах в Эстонии – это угроза безопасности, выходящая за пределы одного конкретного самоуправления.

Как отметил в своем комментарии для Rus.Postimees член конституционной комиссии Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер, в ведении муниципалитетов находится ряд важных вещей, начиная от школ, которые участвуют в формировании будущего наших детей, и заканчивая выборами президента, так как в Коллегию выборщиков входят представители местных самоуправлений.

Сеэдер подчеркнул, что «Отечество» не раз инициировала поправку к закону, лишающую права голоса граждан стран, не входящих в Евросоюз.

«Нам нужно быстро действовать в вопросе избирательного права! Местные выборы в Эстонии пройдут через два года осенью, и согласно действующей практике соответствующие законы за год до выборов уже не меняют», - отметил Сеэдер.

По словам социал-демократа и председателя правовой комиссии Рийгикогу Эдуарда Одинца, права, предоставленные Конституцией, не могут быть приостановлены, если сама Конституция не предоставляет для этого возможности. «Я согласен с теми экспертами и правоведами, которые говорят, что без изменения Конституции право голоса постоянно проживающих в Эстонии иностранцев не может быть приостановлено или аннулировано», - отметил он в комментарии для Rus.Postimees.