Оппозиционная партия «Отечество» призывает поторопиться с изменением избирательного законодательства, поскольку выборы в местные органы власти уже близко. Входящие в колицию соцдемы предлагают прежде всего исходить из заложенного в Конституции смысла и не давать Кремлю повода для дестабилизации ситуации в Эстонии.
Лишение права голоса граждан стран-агрессоров: «Отечество» – надо действовать быстро; соцдемы – давайте исходить из Конституции
«Отечество» считает, что право граждан стран-агрессоров голосовать на местных выборах в Эстонии – это угроза безопасности, выходящая за пределы одного конкретного самоуправления.
Как отметил в своем комментарии для Rus.Postimees член конституционной комиссии Рийгикогу Хелир-Вальдор Сеэдер, в ведении муниципалитетов находится ряд важных вещей, начиная от школ, которые участвуют в формировании будущего наших детей, и заканчивая выборами президента, так как в Коллегию выборщиков входят представители местных самоуправлений.
Сеэдер подчеркнул, что «Отечество» не раз инициировала поправку к закону, лишающую права голоса граждан стран, не входящих в Евросоюз.
«Нам нужно быстро действовать в вопросе избирательного права! Местные выборы в Эстонии пройдут через два года осенью, и согласно действующей практике соответствующие законы за год до выборов уже не меняют», - отметил Сеэдер.
По словам социал-демократа и председателя правовой комиссии Рийгикогу Эдуарда Одинца, права, предоставленные Конституцией, не могут быть приостановлены, если сама Конституция не предоставляет для этого возможности. «Я согласен с теми экспертами и правоведами, которые говорят, что без изменения Конституции право голоса постоянно проживающих в Эстонии иностранцев не может быть приостановлено или аннулировано», - отметил он в комментарии для Rus.Postimees.
Одинец сообщил, что у правящей коалиции есть договоренность о том, что прежде, чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги по вопросу избирательного права, необходимо дождаться экспертизы их конституционности. «В то же время я не считаю, что неограничение прав российских граждан было бы очень большой угрозой безопасности, учитывая их активность на местных выборах и косвенное влияние их голосования на президентские выборы в Эстонии», - добавил он, подчеркнув, что около 70 000 граждан России связали свою жизнь с Эстонией, выполнив все необходимые условия, чтобы считаться постоянными жителями.
«Действительно, политическая ситуация изменилась, и Россия является государством-агрессором. Но должны ли мы считать соучастниками преступного режима всех, у кого в кармане паспорт страны-агрессора? Поможет ли процессу натурализации и интеграции в Эстонии возложение коллективной вины на всех, чей паспорт имеет герб страны-агрессора? Или же это вызовет обратный эффект, если мы ограничим права десятков тысяч постоянных жителей на политическую самореализацию?», - сказал Одинец, добавив, что на его взгляд, разжигание такого недовольства было бы куда большим риском для безопасности Эстонии.
«Более того, осмелюсь сказать, что такие решения принесли бы именно тот результат, к которому враждебная соседняя страна стремится в качестве побочного эффекта от войны в Украине – дестабилизировать ближайшие страны. Нет смысла делать такой подарок кремлевскому режиму», - резюмировал соцдем.