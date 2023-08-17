ООН разглядела «дискриминационные меры» в законе Эстонии о реформе русских школ

Уточняется, что эксперты ООН уже связались с правительством Эстонии по этой ситуации.

Анализом ситуации со стороны ООН занимаются специальный докладчик по вопросам меньшинств Фернан де Варенн, специальный докладчик в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик по вопросам образования Фарида Шахид.

Cпециальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варенн, спецдокладчик в области культурных прав Александра Ксантаки и спецдокладчик по вопросам образования Фарида Шахид. В августе 2023 года эти эксперты заявили о дискриминационных нормах в законе Эстонии о запрете образования на русском и других иностранных языках. Фото: сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ohchr.org

Специальные докладчики, независимые эксперты и рабочие группы являются частью так называемых специальных процедур Управления ООН по правам человека. Специальные процедуры - крупнейший орган независимых экспертов в системе ООН по правам человека. Эксперты заняты установлением фактов и мониторингом по отдельным ситуациям в конкретных странах, или по тематическим вопросам во всех частях мира. ООН подчеркивает, что эти эксперты являются независимыми и не получают зарплату в ООН.

Закон, создающий основу и условия для перехода на эстоноязычное образование, который устанавливает, что языком обучения в школах и детских учреждениях Эстонии является эстонский язык, был принят Рийгикогу 12 декабря 2022 года. Через несколько дней закон был провозглашен президентом Аларом Карисом. Министр образования и науки Тынис Лукас тогда же утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование.