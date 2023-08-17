ООН разглядела «дискриминационные меры» в законе Эстонии о реформе русских школ

Эксперты ООН выразили серьезную озабоченность по поводу реформы образования в Эстонии, которая отменяет обучение на языках меньшинств. Это «противоречит международным документам по правам человека», заявляют во всемирной организации.
«Недавние поправки к законодательству серьезно ограничивают обучение на языках меньшинств в Эстонии, делая переход на обучение на эстонском языке обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений», - сказано в сообщении на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которое опубликовано в четверг 17 августа.
Эксперты ООН по правам человека утверждают, что поправки в законы Эстонии об образовании, которые были приняты в декабре 2022 года, вводят «ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования».
В сообщении есть ссылка на утверждения идеологов реформы, что «изучение языка и культуры» детям из числа меньшинств, чей родной или родной язык не является эстонским, будет разрешено только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.
«Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения», - цитирует сайт всемирной организации выводы экспертов ООН по правам человека.
В сообщении отдельно выражается обеспокоенность за русскоязычное население Эстонии.
«Особую обеспокоенность они [эксперты] выразили по поводу того, как новые положения могут затронуть представителей русскоязычного меньшинства, составляющих значительную часть населения страны. Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы ряд русскоязычных школ были закрыты», - гласит сообщение.
Отмена обучения на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах «противоречит международным документам по правам человека», заявили в ООН.
Уточняется, что эксперты ООН уже связались с правительством Эстонии по этой ситуации.
Анализом ситуации со стороны ООН занимаются специальный докладчик по вопросам меньшинств Фернан де Варенн, специальный докладчик в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик по вопросам образования Фарида Шахид.
Специальные докладчики, независимые эксперты и рабочие группы являются частью так называемых специальных процедур Управления ООН по правам человека. Специальные процедуры - крупнейший орган независимых экспертов в системе ООН по правам человека. Эксперты заняты установлением фактов и мониторингом по отдельным ситуациям в конкретных странах, или по тематическим вопросам во всех частях мира. ООН подчеркивает, что эти эксперты являются независимыми и не получают зарплату в ООН.
Закон, создающий основу и условия для перехода на эстоноязычное образование, который устанавливает, что языком обучения в школах и детских учреждениях Эстонии является эстонский язык, был принят Рийгикогу 12 декабря 2022 года. Через несколько дней закон был провозглашен президентом Аларом Карисом. Министр образования и науки Тынис Лукас тогда же утвердил план действий по переходу на эстоноязычное образование.
Предполагается, что переход на образование только на эстонском языке начнется в 2024/2025 учебном году. Первыми на эстонский язык перейдут детские сады, а также ученики начальных классов общеобразовательных школ. Полный переход по планам авторов реформы должен завершиться к сентябрю 2029 года.
В феврале 2023 года эксперты ООН раскритиковали решение властей Латвии запретит образование на любых языках кроме латышского.
Ключевые слова
- Рийгикогу
- ООН
- русский язык
- тынис лукас
- эстонский язык
- реформа образования
- лукас
- национальные меньшинства
- закон о языке
- образование
- система образования
- дискриминация
- меньшинства
- язык
- госязык
- нацменьшинства
- русское образование
- Алар Карис
- языки
- русском языке
- карис
- язык обучения
- министр образования
- родной язык
- эстонское образование
- увкпч