Даниил Куракин ⟩ Насколько же упрямо нарвские депутаты пытаются сохранить свой красный уголок

Мне кажется все аргументы любителей красноармейских захватчиков разобраны до последнего, и если есть желание понять, почему в Эстонии восхвалению красных «освободителей» места нет, информацию найти всегда возможно. С реформой образования в Нарве все меньше будет учителей, преподающих советскую историю Эстонии и работа с молодежью вместе с новыми учителями станет проще.

Что же до старшего поколения, то я не вижу смысла разжевывать им сто раз переваренные факты из истории Эстонии времен Второй мировой войны. Красная армия оккупировала Эстонию сначала в 1940 году, затем снова в 1944. Это просто исторические факты. Во второй раз, эстонцы реально сражались за свою свободу против красных, используя в свою пользу немецкие силы, а единственное легитимное правительство во главе с Отто Тифом 18 сентября попыталось воспользоваться бегством немцев и взять власть в Эстонии в свои руки. Это не освобождение, когда флаг Эстонии снимают с Длинного Германа и вешают вместо него красную тряпку, а именно так по сути и произошло, когда красноармейцы взяли Таллинн, заставив правительство Эстонии бежать в изгнание из собственной страны уже 22 сентября.