Даниил Куракин ⟩ Насколько же упрямо нарвские депутаты пытаются сохранить свой красный уголок

Напыщенная борьба Нарвского горсобрания с эстонским государством за сохранность призраков советской оккупации продолжается с новой силой, пишет Даниил Куракин.
После истории с танком, тема с переименованием улиц стала новым шансом части нарвских депутатов сохранить лицо в глазах тех, кто негодовал, когда в Нарве в прошлом году прошла волна декоммунизации.
Не секрет, что подавляющее большинство нарвитян считает тех, кто в 1944 году пришел с востока, освободителями. Также считают и депутаты, проголосовавшие за сохранение названий улиц Графова, Юханова, Бастракова и прочих, итогом чего стало непринятие нарвским горсобранием законопроекта о переименовании «красных» улиц. Сегодня эти депутаты являются репрезентацией понятной всем части Нарвы. Однако, сколько будет меняться город в лучшую сторону с такой репрезентацией и будет ли вообще, вопрос дискуссионный.
Недавно со скрипом, но удалось убрать с нарвских домов таблички с именами красных палачей Тиймана и Даумана, хотя история с переименованием этих улиц тянулась долго, и обсуждалась еще до полномасштабного вторжения в Украину. Оставшиеся красные улицы переименуют в любом случае, поскольку нет ничего, что помешало бы постановлению министра Мадиса Калласа стать обязательным к исполнению.
Однако, насколько же упрямо нарвские депутаты пытаются сохранить свой красный уголок, скатываясь в такую яму, что для помощи в составлении законопроекта за сохранение красных улиц они приглашают бывшего когда-то работника ГУЛАГа, открыто отрицающего факт оккупации Эстонии Советским Союзом. По итогу будет так, что государство снова напомнит Нарве, что этот город находится в Эстонии и советскую трактовку событий Второй мировой войны тут терпеть не будут. И эстонское государство будет право, как оно было право с танком, убрав его после неспособности горсобрания сделать это самостоятельно. Снова появится какая-то горстка недовольных тем, что государство вмешивается в муниципальную жизнь, хотя нужно понимать, что Нарва на особом счету у Эстонии, и для государства очень важно, чтобы Нарва становилась проэстонской.
Мне кажется все аргументы любителей красноармейских захватчиков разобраны до последнего, и если есть желание понять, почему в Эстонии восхвалению красных «освободителей» места нет, информацию найти всегда возможно. С реформой образования в Нарве все меньше будет учителей, преподающих советскую историю Эстонии и работа с молодежью вместе с новыми учителями станет проще.
Что же до старшего поколения, то я не вижу смысла разжевывать им сто раз переваренные факты из истории Эстонии времен Второй мировой войны. Красная армия оккупировала Эстонию сначала в 1940 году, затем снова в 1944. Это просто исторические факты. Во второй раз, эстонцы реально сражались за свою свободу против красных, используя в свою пользу немецкие силы, а единственное легитимное правительство во главе с Отто Тифом 18 сентября попыталось воспользоваться бегством немцев и взять власть в Эстонии в свои руки. Это не освобождение, когда флаг Эстонии снимают с Длинного Германа и вешают вместо него красную тряпку, а именно так по сути и произошло, когда красноармейцы взяли Таллинн, заставив правительство Эстонии бежать в изгнание из собственной страны уже 22 сентября.
Хотя даже это им не удалось, и сбежать смог только Хельмут Маанди, в то время как остальных поглотила советская машина репрессий. Того же Отто Тифа советская власть приговорила к 10 годам заключения, а потом сослала в Казахстан. Поэтому и улицы, носящие имена солдат, участвовавших в этой оккупации, должны быть переименованы. Не важно, что думал какой-нибудь Горбач, пересекая границу Эстонии и какими благими помыслами он руководствовался. В истории Эстонии он запомнится как один из тех, кто с оружием в руках лишил Эстонию ее суверенитета почти на полвека, а такой человек точно не достоин собственного топонима.
Те люди, которые в нарвском городском собрании защищают улицы красных оккупантов, по-хорошему не должны будут более занимать свои посты. Временная приостановка права гражданам России выбирать кого-либо в органы местного самоуправления должна послужить барьером для таких людей, которые не понимают Эстонию и которые тянут Нарву в советское болото. Все эти выпады на государство и отстаивание права на поклонение красным идолам, видны и из остальной Эстонии, и поверьте мне, они не делают Нарву привлекательнее для эстонцев, а следовательно вредят развитию города.
В Нарве много вещей, которые делают ее последним местом, куда кто-либо будет что-то инвестировать, и образ советского захолустья является одним из них. Причем советского в смысле ментальности местных жителей, которые вцепились в символы и имена, омерзительные во всей остальной Эстонии.
И чтобы Нарва окончательно отделилась от этого образа, первым делом необходимо сделать так, чтобы советские люди не попадали в городскую власть и не принимали каких-либо важных решений для города. Надеюсь, по итогам следующих муниципальных выборов так и будет.