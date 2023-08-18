Лоббистская деятельность принесла фирме Цахкна 155 000 евро прибыли

При выручке от продаж в размере 225 000 евро компания Цахкна в прошлом году получила чистую прибыль в размере 155 000 евро.

Напомним, что на состоявшейся в четверг правительственной пресс-конференции министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что продал свою долю в предприятии MM Hospital, производящем полевые госпитали.