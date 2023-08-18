Лоббистская деятельность принесла фирме Цахкна 155 000 евро прибыли

Член партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна, весной нынешнего года занявший пост министра иностранных дел, ранее лоббировал интересы производителя полевых госпиталей, поставлящихся в Украину. В прошлом году компания Цахкна заработала приличную прибыль, сообщают «Деловые ведомости».
Деятельность принадлежащей Цахкна компании Defendest OÜ заключалась в оказании консультационных услуг эстонским предприятиям с экспортным потенциалом.
При выручке от продаж в размере 225 000 евро компания Цахкна в прошлом году получила чистую прибыль в размере 155 000 евро.
Напомним, что на состоявшейся в четверг правительственной пресс-конференции министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что продал свою долю в предприятии MM Hospital, производящем полевые госпитали.