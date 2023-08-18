Переход на эстоноязычное обучение дискриминирует русскоязычных? Министр Цахкна прокомментировал заявление ООН

«Эстония уже давно готовила переход на эстоноязычное образование в школах, чтобы предложить всем детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке, создать единые возможности на рынке труда и повысить сплоченность общества», - пишет Цахкна.

По его мнению, необоснованно связывать переход к обучению на эстонском языке, который является частью политики интеграции, с гарантией прав человека. «В Эстонии поддерживаются возможности меньшинств учиться на своем родном языке, а также культурное разнообразие в целом», - подчеркивает министр.

Цахкна также отметил, что Эстония присоединились к международным конвенциям по правам человека и выполняет свои обязательства.

ООН разглядела «дискриминационные меры» в законе Эстонии о реформе русских школ

Эксперты ООН по правам человека утверждают, что поправки в законы Эстонии об образовании, которые были приняты в декабре 2022 года, вводят «ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования».

В сообщении есть ссылка на утверждения идеологов реформы, что «изучение языка и культуры» детям из числа меньшинств, чей родной или родной язык не является эстонским, будет разрешено только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.

«Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения», - цитирует сайт всемирной организации выводы экспертов ООН по правам человека.