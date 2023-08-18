В четверг, 17 августа Rus.Postimees опубликовал материал о том, что ООН усмотрела в законе Эстонии о реформе русских школ «дискриминационные меры». В пятницу министр иностранных дел Маргус Цахкна прокомментировал сделанное независимыми экспертами ООН заявление.
Переход на эстоноязычное обучение дискриминирует русскоязычных? Министр Цахкна прокомментировал заявление ООН
«Эстония уже давно готовила переход на эстоноязычное образование в школах, чтобы предложить всем детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке, создать единые возможности на рынке труда и повысить сплоченность общества», - пишет Цахкна.
По его мнению, необоснованно связывать переход к обучению на эстонском языке, который является частью политики интеграции, с гарантией прав человека. «В Эстонии поддерживаются возможности меньшинств учиться на своем родном языке, а также культурное разнообразие в целом», - подчеркивает министр.
Цахкна также отметил, что Эстония присоединились к международным конвенциям по правам человека и выполняет свои обязательства.
«Мы своевременно ответим на обращение экспертов ООН», - подытожил министр.
ООН разглядела «дискриминационные меры» в законе Эстонии о реформе русских школ
Эксперты ООН по правам человека утверждают, что поправки в законы Эстонии об образовании, которые были приняты в декабре 2022 года, вводят «ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования».
В сообщении есть ссылка на утверждения идеологов реформы, что «изучение языка и культуры» детям из числа меньшинств, чей родной или родной язык не является эстонским, будет разрешено только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.
«Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения», - цитирует сайт всемирной организации выводы экспертов ООН по правам человека.