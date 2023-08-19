«Мотоцикл разорвало»: полиция ищет очевидцев тяжелого ДТП

17 августа около 19.30 в Пярну у дома на Рижском шоссе, 78 произошло ДТП: столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате этой аварии в больницу был доставлен 38-летний мотоциклист.

Ляэнеская префектура для выяснения точных обстоятельств ДТП просит связаться с ними тех, у кого в машине есть камера и она могла заснять аварию.

Стражи порядка просят связаться с ними и тех людей, которые стали очевидцами этого ДТП или владеют информацией, которая может быть полезна для выяснения обстоятельств случившегося.

Полезную для полиции информацию просят прислать на адрес электронной почты - jacline.vark@politsei.ee.

Напомним, что ранее Rus.Postimees писал, что участниками тяжелого ДТП стали 87-летний мужчина на автомобиле Škoda Fabia и 38-летний мужчина на мотоцикле Yamaha YFZ-R1.