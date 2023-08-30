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«Мы люди второго сорта?»: пенсионеры Йыхви остались без внимания

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
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По словам местных депутатов, программа работы с пенсионерами заявлена и утверждена, а финансирования городом не выделено. На фото занятие гимнастикой в спортивном зале, арендованном без участия мэрии.
По словам местных депутатов, программа работы с пенсионерами заявлена и утверждена, а финансирования городом не выделено. На фото занятие гимнастикой в спортивном зале, арендованном без участия мэрии. Фото: Денис Антонов

Редакция Rus.Postimees получила сразу несколько жалоб от пенсионеров Йыхви, которые считают, что они оказались жертвами дискриминации по национальному признаку. Есть ли разница для мэрии между эстоноязычными и русскоязычным пенсионерами, разбирался корреспондент Денис Антонов.

Точкой опоры для пожилых людей с 2013 года стал Йыхвиский дневной центр для пенсионеров, где на двухстах квадратных метрах расположились помещение для мероприятий, кухня, сауна с душем, прачечная. Постоянными посетителями этого хозяйственного оазиса являются участники эстоноязычной и русскоязычной групп - люди от 65 до 90 лет. Однако, по мнению участников русскоязычной группы, два года назад межнациональные отношения усложнились по вине мэрии.

Гимнастика на улице, а чай в складчину

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