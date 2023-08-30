«Мы люди второго сорта?»: пенсионеры Йыхви остались без внимания

Точкой опоры для пожилых людей с 2013 года стал Йыхвиский дневной центр для пенсионеров, где на двухстах квадратных метрах расположились помещение для мероприятий, кухня, сауна с душем, прачечная. Постоянными посетителями этого хозяйственного оазиса являются участники эстоноязычной и русскоязычной групп - люди от 65 до 90 лет. Однако, по мнению участников русскоязычной группы, два года назад межнациональные отношения усложнились по вине мэрии.