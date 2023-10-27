Rus.Postimees нарушил Кодекс журналистской этики

Совет по прессы решил, что Rus.Postimees нарушил пункт 1.4 Кодекса журналистской этики, который предусматривает, что журналист несет ответственность за свои слова и материалы, а журналистская организация заботится о том, чтобы не публиковалась неточная, искаженная или вводящая в заблуждение информация. Если бы журналист задал волостной управе Йыхви вопросы о дискриминации по национальному или языковому признаку, он бы получил ответ, который уравновесил бы информацию другой стороны. Однако в нынешнем виде статья содержит обвинения в дискриминации, и тем самым Rus.Postimees нарушил пункт 5.1 Кодекса журналистской этики, который гласит, что если в отношении кого-либо выдвинуты серьезные обвинения, ему следует предоставить возможность прокомментировать их в том же материале или программе, а также пункт 4.2, который предусматривает, что в случае материалов, содержащих конфликт, журналист обязан выслушать все стороны. По данным Совета по прессе, управа не была заслушана по существу (по вопросу обвинений в дискриминации).