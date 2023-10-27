Rus.Postimees нарушил Кодекс журналистской этики

Совет по прессе обсудил жалобу волостной управы Йыхви на статью «"Мы люди второго сорта": пенсионеры Йыхви остались без внимания», опубликованную в Rus.Postimees 30 августа 2023 года.
Совет по прессе обсудил жалобу волостной управы Йыхви на статью «"Мы люди второго сорта": пенсионеры Йыхви остались без внимания», опубликованную в Rus.Postimees 30 августа 2023 года, и решил, что публикация нарушает правила хорошей журналистской практики.
В статье говорится о том, что русскоязычные пенсионеры Йыхви чувствуют себя дискриминированными со стороны волости по сравнению с эстоноязычными.
Волостная управа Йыхви пожаловалась Совету по прессе на то, что журналист не поинтересовался, рассматривает ли волостная управа Йыхви связанные с пенсионерами проблемные вопросы, делая деление по национальному признаку. Вместо этого журналиста интересовали коллективные туристические и ознакомительные поездки, а также темы, связанные с бытом пенсионеров. Заявитель считает, что публикация такой не отвечающей действительности статьи разжигает или может разжигать национальную ненависть. Заявитель считает, что статья вводит в заблуждение, является неточной и необоснованно критикует волостные власти. Также, по мнению заявителя, в статье содержится недоказанная информация.
Rus.Postimees ответил Совету по прессе, что это проблемная история, в которой использованы пять названных по имени источников. Редакция опровергла утверждения заявителя о том, что эта история была направлена на разжигание национальной ненависти или на усиление напряженности между людьми разных национальностей. По мнению редакции, в материале вообще не говорится о национальности, а речь идет о родном языке пенсионеров и языке, на котором предлагаются услуги. Издание добавило, что мнения пенсионеров, представленные в материале, сбалансированны. Postimees подчеркивает, что статья раскрывает и другие проблемы, связанные с услугами для пенсионеров, совершенно не связанные с языком. При этом редакция признала, что заданные вопросы носили общий характер, при этом редакцией была предоставлена возможность возразить на представленные утверждения. Редакция отметила, что заявитель не обращался к изданию с просьбой выступить с возражениями.
Совет по прессы решил, что Rus.Postimees нарушил пункт 1.4 Кодекса журналистской этики, который предусматривает, что журналист несет ответственность за свои слова и материалы, а журналистская организация заботится о том, чтобы не публиковалась неточная, искаженная или вводящая в заблуждение информация. Если бы журналист задал волостной управе Йыхви вопросы о дискриминации по национальному или языковому признаку, он бы получил ответ, который уравновесил бы информацию другой стороны. Однако в нынешнем виде статья содержит обвинения в дискриминации, и тем самым Rus.Postimees нарушил пункт 5.1 Кодекса журналистской этики, который гласит, что если в отношении кого-либо выдвинуты серьезные обвинения, ему следует предоставить возможность прокомментировать их в том же материале или программе, а также пункт 4.2, который предусматривает, что в случае материалов, содержащих конфликт, журналист обязан выслушать все стороны. По данным Совета по прессе, управа не была заслушана по существу (по вопросу обвинений в дискриминации).
Rus.Postimees также нарушил пункт 4.1 Кодекса журналистской этики, который предусматривает, что новости, мнения и предположения должны быть четко разграничены, а новостной материал должен быть основан на фактической информации, которая может быть подкреплена доказательствами. В Совете по прессе считают, что обвинения в адрес волостной управы фактически не доказаны, а от статьи создается впечатление, что речь идет о редакционной оценке.
Совет по прессе постановил, что Rus.Postimees также нарушил пункт 2b Соглашения о добросовестной практике исправления ошибок в интернете, в котором говорится, что если выясняется, что редакция допустила ошибку в опубликованном в интернете материале, необходимо внести исправление в текст материала. Нужно добавить и отдельный дополнительный текст (по возможности рядом с заголовком, более мелким шрифтом) с пояснением, когда и что было изменено. По данным Совета по прессе, первый абзац статьи был изменен, но никаких указаний на это не появилось.
Председатель Совета по прессе Мерили Никколо