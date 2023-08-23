Интервью Rus.Postimees ⟩ Новый худрук Русского театра: «Здесь перед вами живой человек, который не жалеет себя»

Фото: LETA / Evija Trifanova

Дмитрий Петренко.

Родился 1 мая 1981 года в Риге.

В 2004 году получил бакалавра в сфере коммуникаций, в 2006 – магистра социологии Латвийского университета.

Еще до окончания учебы начал активно сотрудничать со СМИ. Работал журналистом в службе новостей Латвийского ТВ, политическим аналитиком в Латвийском центре по правам человека, был главным редактором портала politika.lv и ведущим ТВ-передачи 100 g kultūras.

В 2012 году окончил режиссерскую магистратуру Латвийской академии культуры.

С 2011 года ставил спектакли в Dirty Deal Teatro, с 2013 - в Театре Дайлес.

Всего поставил свыше 30 спектаклей в театрах Латвии, лауреат нескольких премий, в том числе за «формирование репертуара и работу с актерами» в лиепайском театре (2021), где под его руководством подготовлен и выпущен актерский курс.

20 апреля 2023 года в Русском театре состоялась премьера его спектакля «На привязи» по пьесе финского драматурга Тумаса Янссона.