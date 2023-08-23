Пропавшая 91-летняя Элеонора найдена мертвой

9 августа сообщалось, что в волости Хяэдемеэсте пропала 91-летняя Элеонора. Полиция начала поиски пожилой женщины, и сегодня стало известно, что на днях она была обнаружена мертвой.
Как сообщил руководитель региональной группы Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис, утром 20 августа в Центр тревоги позвонил человек, обнаруживший тело женщины в камышах в нескольких сотнях метров от морского берега в деревне Уулу.
По словам Кивиса, на данный момент установлено, что речь идет о пропавшей в деревне Треймани 91-летней Элеоноре. «На теле признаков насилия не было», - добавил он.