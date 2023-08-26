«Я на стороне Каллас»: советник главы офиса президента Украины прокомментировал скандал в Эстонии

Подоляк признал, что он предвзят, поскольку с большой симпатией относится к Кае Каллас. «У меня нет ни одного негативного слова в ее адрес. И не будет. Я считаю, что она очень много делает для Украины и занимает правильную позицию», - сказал он.

Подоляк отметил, что Эстония сама разрешит эту проблемы и сможет установить, знала премьер-министр или нет о связи бизнеса мужа с Россией. «Это не я должен комментировать, поскольку я всегда занимаю черную или белую позицию. А по отношению к госпоже Каллас я занимаю абсолютно белую позицию, я с огромной симпатией к ней отношусь и считаю, что для нас она ценнейший союзник, которая сделала невероятное количество правильной работы в пользу Украины, что действительно позволяет нам эффективно проводить боевые действия, - заявил советник главы офиса президента Украины. - Поэтому еще раз: я на стороне Каллас, если ей нужна будет поддержка, я буду поддерживать ее в любом случае».

Кая Каллас. Фото: Konstantin Sednev

Напомним, что в среду стало известно, что Stark Logistics, компания Арво Халлика, мужа премьер-министра Каи Каллас, одного из самых активных инициаторов введения санкций против России, продолжила заниматься транспортировкой товаров в Россию: их деловой партнер, компания Metaprint, который также имеет долю в компании Stark Logistics, уже полтора года не может там упаковать вещи.

Генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг заверил, что во время войны у компании не было ни одного российского клиента. Однако у Stark Logistics есть эстонский клиент Metaprint, у которого в России есть завод по производству аэрозольной упаковки. Последняя перевозка для эстонского заказчика состоится в сентябре.