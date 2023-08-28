ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Сегодня – запрет голосовать гражданам РФ, завтра – отмена других свобод?

В Эстонии продолжают обсуждать подготовленный Минюстом проект закона об ограничении прав граждан РФ и Беларуси голосовать на местных выборах. Педагог, публицист Игорь Калакаускас считает, что даже если всех законно проживающих на территории Эстонии граждан РФ и неграждан никак нельзя считать белыми и пушистыми, это совершенно не означает, что мы можем устраивать на них охоту. Сворачивая уже предоставленные демократические свободы, Эстония рискует соскользнуть на опасную дорожку.
Противоречивая ситуация с гражданством в Эстонии создана самой Эстонией. Сейчас я имею в виду тех людей, которым в начале 90-х годов прошлого столетия были выставлены жесткие условия по получению эстонского гражданства. Не открою Америки, если скажу, что такие условия были созданы специально, чтобы «мотивировать» значительную часть русскоязычных жителей республики освободить получившую свободу страну от своего присутствия.
Очень скоро выяснилось, что мечта отправить ненавистных оккупантов и их потомков за Нарову разбилась о реальность: большинство «понаехавших» стойко встретило новые реалии и, как смогло, под них подстроилось.
Сейчас я не вижу смысла рассуждать, правильно ли поступило эстонское государство и не преувеличило ли риски, связанные с тем, что несколько десятков тысяч человек взяли гражданство России либо стали «негражданами», но никуда из Эстонии не уехали. Лично я считаю, что это было фатальной ошибкой государственного уровня.
Российское гражданство в Эстонии выбирали как меньшее из зол
Впрочем, я считаю ошибкой и решение тех жителей Эстонии, кто сделал выбор в пользу гражданства РФ. Новоявленные российские граждане объясняли это, в основном, тем, что упростили для себя пересечение эстонско-российской границы. Вступать в гражданство государства, куда не собираешься переезжать - это, по меньшей мере, странно. Злые языки намекали на то, что эти люди надеялись, что рано или поздно российские танки въедут на эстонскую территорию и не нужно будет снова возиться с обменом документов. Не исключаю, что были и такие. Хотя, возможно, дело в том, что статус «негражданина» многие сочли унижением, и выбрали меньшее из двух зол.
Справедливости ради следует отметить, что дети граждан РФ и обладателей серых паспортов вскоре получили возможность вступить в эстонское гражданство в упрощенном порядке, чем значительная часть родителей охотно воспользовалась.
Когда эстонские парламентарии совершили жест доброй воли и позволили всем обладателям вида на жительство в Эстонии выбирать местную власть, мною это было воспринято как компенсация за ту месть, о которой я говорил выше. Наше вступление в ЕС и в шенгенскую зону упростило названной категории жителей Эстонии возможность перемещаться по Европе. Иными словами, их права были если не уравнены с правами всех жителей Европейского союза, то как минимум значительно расширены.
В приличных государствах предоставленные жителям права ограничиваются в особых и редких случаях, либо же это делается по факту ненадлежащего поведения лиц, которые по каким-то причинам не являются поддаными этих государств.
Можно дискутировать на тему того, что следует относить к ненадлежащему поведению, но лишать уже предоставленного права только по признаку принадлежности лица к другому государству - это, давайте будем честны, дурно пахнет. По сути, витающая в воздухе инициатива отдельных партий нарушает принцип презумпции невиновности. Собственно, с неэстонцами у нас особо не привыкли церемониться, но возникшая в очередной раз в этой связи политическая суета грозит создать прецедент, который подтолкнет общество к дальнейшей радикализации.
Патриот не прав
О существовании гражданина Эстонской Республики и эксперта в сфере безопасности Кулдара Кескюла до последнего момента я даже не подозревал. А сегодня этот чутко реагирующий эстонский патриот нашел сразу несколько аргументов в пользу лишения неграждан ЭР права голоса.
Автор в опубликованной в Postimees статье легко выстраивает предположения об умонастроениях данной целевой группы. Закрепленные в Конституции Эстонской Республики ценности они не разделяют, Эстонскую Республику рассматривают как провинцию Российской Федерации. И (о, ужас!) в «пророссийском городе» Таллинне «редко можно услышать грамотный эстонский язык».
За гражданство России наказывают те, кто ведет в ней бизнес?
В вину этим людям ставится их общественная пассивность («десятилетиями не делали ничего, чтобы продемонстрировать лояльность к Эстонской Республике»), а их присутствие само по себе является угрозой безопасности страны. Господин эксперт пока не подвергает критике факт проживания чужаков, не желающих идентифицировать себя с Эстонией, но лишить их прав голоса на местных выборах он требует немедленно.
Получается так, что кто-то находится под подозрением уже по факту своего существования, а кто-то может опосредованно и по-тихому получать доход от коммерческого сотрудничества со страной-агрессором. Причем это совершенно не мешает последнему поучать весь мир, как нужно бороться с коварной Россией, и пугать граждан (верных и надежных по умолчанию) слабо доказанными внутренними угрозами. Рискну усомниться в том, что подобное сотрудничество, которое Полиция безопасности поспешила назвать вполне законным, не обернулось бы отставкой, будь на месте премьера мэр Таллинна. Видимо, правопреемные граждане с хорошей родословной невинны по умолчанию.
Я не настолько наивен, чтобы считать всех законно проживающих на территории Эстонии граждан РФ и неграждан белыми и пушистыми. Но это совершенно не означает, что мы можем устраивать на них охоту. Сворачивая уже предоставленные демократические свободы, Эстония рискует соскользнуть на опасную дорожку, которая без особых усилий с нашей стороны сможет логично привести к следующим надуманным ограничениям, которые человечество уже в своей истории использовало. Чем они закончились, напоминать не буду. И наивен тот, кто думает, что все это устраивается во имя всеобщего блага и безопасности.