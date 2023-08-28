ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Сегодня – запрет голосовать гражданам РФ, завтра – отмена других свобод?

О существовании гражданина Эстонской Республики и эксперта в сфере безопасности Кулдара Кескюла до последнего момента я даже не подозревал. А сегодня этот чутко реагирующий эстонский патриот нашел сразу несколько аргументов в пользу лишения неграждан ЭР права голоса.

Автор в опубликованной в Postimees статье легко выстраивает предположения об умонастроениях данной целевой группы. Закрепленные в Конституции Эстонской Республики ценности они не разделяют, Эстонскую Республику рассматривают как провинцию Российской Федерации. И (о, ужас!) в «пророссийском городе» Таллинне «редко можно услышать грамотный эстонский язык».

За гражданство России наказывают те, кто ведет в ней бизнес?

В вину этим людям ставится их общественная пассивность («десятилетиями не делали ничего, чтобы продемонстрировать лояльность к Эстонской Республике»), а их присутствие само по себе является угрозой безопасности страны. Господин эксперт пока не подвергает критике факт проживания чужаков, не желающих идентифицировать себя с Эстонией, но лишить их прав голоса на местных выборах он требует немедленно.

Получается так, что кто-то находится под подозрением уже по факту своего существования, а кто-то может опосредованно и по-тихому получать доход от коммерческого сотрудничества со страной-агрессором. Причем это совершенно не мешает последнему поучать весь мир, как нужно бороться с коварной Россией, и пугать граждан (верных и надежных по умолчанию) слабо доказанными внутренними угрозами. Рискну усомниться в том, что подобное сотрудничество, которое Полиция безопасности поспешила назвать вполне законным, не обернулось бы отставкой, будь на месте премьера мэр Таллинна. Видимо, правопреемные граждане с хорошей родословной невинны по умолчанию.