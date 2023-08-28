«Удар по репутации» ⟩ Танель Кийк: люди ждут, что Кая Каллас возьмет на себя политическую ответственность

«Эстония сейчас переживает правительственный кризис и кризис доверия к власти в связи с тем, что фирма, доля в которой принадлежит супругу премьер-министра, ведет деятельность в России. Согласно имеющейся информации, бизнес велся на протяжении всей широкомасштабной войны России против Украины. Тем самым Эстонии нанесен непоправимый репутационный ущерб, который растет с каждым днем. Реакция общественности и различные исследования общественного мнения говорят о том, что жители Эстонии ждут от премьер-министра гораздо более внятных объяснений, а также того, что глава правительства возьмет на себя политическую ответственность», - сказал Кийк.

Кийк направил премьер-министру следующие вопросы:

1. Когда Вам стало известно о том, что фирма, доля в которой принадлежит Вашему супругу, ведет бизнес в России? Когда и с чьей стороны последовало решение прекратить деятельность?

2. Были ли органы безопасности осведомлены об этой деятельности и обращали ли они Ваше внимание на возможные сопутствующие риски?

3. При каких обстоятельствах и на каких условиях Вы предоставили кредит в размере 370 000 евро фирме своего супруга? Могли ли эти деньги быть использованы для развития бизнеса в России и заработали ли Вы проценты с предоставленного Вами кредита?

4. Какие, по Вашей оценке, должны быть сделаны выводы и изменения в правовых актах для того, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций во внешней политике и политике безопасности Эстонии?

5. Как восстановить репутацию Эстонии на международной арене, а также доверие к ней как к одному из основных союзников Украины?

6. Готовы ли Вы взять на себя политическую ответственность, чтобы Эстония смогла как можно быстрее преодолеть репутационный кризис и кризис доверия к власти?