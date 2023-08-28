Председатель парламентской фракции центристов Танель Кийк направил премьер-министру Кае Каллас вопросы, касающиеся деятельности фирмы ее супруга в России. Кийк просит премьер-министра пояснить, готова ли она взять на себя политическую ответственность для того, чтобы Эстония смогла быстрее преодолеть репутационный кризис.
«Удар по репутации» ⟩ Танель Кийк: люди ждут, что Кая Каллас возьмет на себя политическую ответственность
«Эстония сейчас переживает правительственный кризис и кризис доверия к власти в связи с тем, что фирма, доля в которой принадлежит супругу премьер-министра, ведет деятельность в России. Согласно имеющейся информации, бизнес велся на протяжении всей широкомасштабной войны России против Украины. Тем самым Эстонии нанесен непоправимый репутационный ущерб, который растет с каждым днем. Реакция общественности и различные исследования общественного мнения говорят о том, что жители Эстонии ждут от премьер-министра гораздо более внятных объяснений, а также того, что глава правительства возьмет на себя политическую ответственность», - сказал Кийк.
Кийк направил премьер-министру следующие вопросы:
1. Когда Вам стало известно о том, что фирма, доля в которой принадлежит Вашему супругу, ведет бизнес в России? Когда и с чьей стороны последовало решение прекратить деятельность?
2. Были ли органы безопасности осведомлены об этой деятельности и обращали ли они Ваше внимание на возможные сопутствующие риски?
3. При каких обстоятельствах и на каких условиях Вы предоставили кредит в размере 370 000 евро фирме своего супруга? Могли ли эти деньги быть использованы для развития бизнеса в России и заработали ли Вы проценты с предоставленного Вами кредита?
4. Какие, по Вашей оценке, должны быть сделаны выводы и изменения в правовых актах для того, чтобы в будущем избежать подобных ситуаций во внешней политике и политике безопасности Эстонии?
5. Как восстановить репутацию Эстонии на международной арене, а также доверие к ней как к одному из основных союзников Украины?
6. Готовы ли Вы взять на себя политическую ответственность, чтобы Эстония смогла как можно быстрее преодолеть репутационный кризис и кризис доверия к власти?
В минувшую пятницу Танель Кийк обратился к председателям всех других парламентских фракций с просьбой, чтобы они при первой возможности обсудили политическую ситуацию и сформировали свою позицию. Фракция Центристской партии в парламенте ждет от других фракций предложений относительно разрешения правительственного кризиса, а также четкого ответа, готовы ли они поддержать вотум недоверия Кае Каллас в случае, если она сама не возьмет на себя политическую ответственность.
Лидер «Отечества» Урмас Рейнсалу сказал в субботу на заседании собрания уполномоченных партии, что месседж партии Кае Каллас однозначен: премьер-министр должна подать в отставку.
«Премьер-министр представляла позицию Эстонии и на международном уровне выступала за экономическую изоляцию России. Ранее она называла лицемерными предпринимателей нашего региона, которые вели бизнес с Россией, - сказал Рейнсалу и процитировал интервью Financial Timesile. - Вы крайне громко высказываетесь на тему Украины, России и безопасности, но втайне соглашаетесь с Москвой».
Напомним, что на прошлой неделе в среду стало известно, что Stark Logistics, компания Арво Халлика, мужа премьер-министра Каи Каллас, одного из самых активных инициаторов введения санкций против России, продолжила заниматься транспортировкой товаров в Россию: их деловой партнер, компания Metaprint, который также имеет долю в компании Stark Logistics, уже полтора года не может там упаковать вещи.
Генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг заверил, что во время войны у компании не было ни одного российского клиента. Однако у Stark Logistics есть эстонский клиент Metaprint, у которого в России есть завод по производству аэрозольной упаковки. Последняя перевозка для эстонского заказчика состоится в сентябре.
Сам муж Каллас Арво Халлик объявил в пятницу, что продает все свои акции в предприятии Stark Logistics и уходит из компании.