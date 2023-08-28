В Ласнамяэ пройдет ежегодный кинопоказ на открытом воздухе

3 сентября в Ласнамяэ, на зеленой полянке по адресу Маяка 1, пройдет ставшее уже традиционным мероприятие «ЛаснаКино». В этом году сеансы поддерживает Фонд сотрудничества Швеции и Эстонии, поэтому будут показаны шведские фильмы.

«В программе "ЛаснаКино 2023" – мультфильм для детей, фэнтези и драма. Как обычно, выбор картин будет разнообразным, чтобы любитель кино любого возраста и предпочтений нашел для себя что-то подходящее. Каждый раз мы стараемся выбрать киноленты, которые не только несут развлекательный характер, но и заставляют задуматься», - рассказывает представитель Ласнаидеи Полина Ляшева.

«ЛаснаКино 2023» начнется в 12:00 с небольшого вступления и приветственной речи.

Мероприятие откроет мультфильм для детей «Гордон и Пэдди». «Гордон и Пэдди» - шведский анимационный фильм 2017 года режиссера Линды Хамбек. Фильм представляет собой экранизацию книги Ульфа Нильссона, иллюстрированную Гитте Спее. В спокойную жизнь леса врывается паника, когда белка Вольдемар обнаруживает, что кто-то похитил заготовленные на зиму орехи. Начальник местной полиции лягушка Гордон начинает расследование и выходит на преступника - маленького мышонка, который не знает своего имени и возраста. Добродушный Гордон дает мышонку имя Падди. Приходите на мероприятие, и узнайте, что же произошло дальше.