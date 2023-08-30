«На кухне» ⟩ Активистка из Бурятии: «Азиатам в России живется нелегко, потому что россияне в основном шовинисты и ксенофобы»

- В интервью каналу «Опыт свободы» Артема Филатова ты говорила, что люди в Бурятии в основном против войны. Ты аргументировала это утверждение тем, что знаешь многих, и все они против. Если точнее, «я не вижу большой поддержки войны», - это цитата. Можем ли мы попробовать резюмировать для нашего зрителя в Эстонии, почему Бурятия, будучи частью России, с большой вероятностью против войны?

- Да, с буквой Z, и его повесило государство, потому что у него есть право развешивать в городе что угодно. А люди не хотят войны, потому что это противоестественно. У нас год назад собирали так называемый национальный батальон «Байкал», так сформировать его не смогли. Из кого-то его в итоге собрали, на войне почти всех убило. Практически в каждой бурятской семье – и у этнических бурят, и у местных русских – есть убитые на этой войне. У людей меньше поддержки, а больше вопросов. За что мы воюем? Украина в 7000 километрах, что нам сделали украинцы? Почему мы уничтожаем их культуру? Мы хотим, чтобы они говорили по-русски и забыли украинский, как мы забыли бурятский? Мы хотим, чтобы украинцы превратились в таких же, как мы, – ничего не знающих, ничего не помнящих о себе?