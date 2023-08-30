«Хрен с ними со всеми, мы косим прибыль». Почему иностранный бизнес остается в России

Тень Каллас

«Что касается истории с Каллас, то, на мой взгляд, это история про бизнес. Я тут большой политики не вижу. Это можно назвать если не преступной, но очень глупой халатностью. Надо быть совершенно беспечным человеком, чтобы параллельно вести такую политику и верить, что все обойдется. Что касается цинизма в данном случае, то я не могу сказать, чего тут больше. Цинизма или халатности. Но из общих соображений очевидно, что муж премьера - слишком заметный человек. Тот факт, что муж премьера не продавал бизнес все эти месяцы, пока супруга лоббировала новые санкции, говорит о том, что они сейчас погорели поделом», - полагает экономист.

«Эта история не про компании и работу в России. А это скорее история про то, что мы уже не первый раз видим: как неземная принципиальность в вопросе о русских оборачивается тем, что вдруг выясняется, как Финляндия в ускоренном порядке давала финское гражданство другу Путина Геннадию Тимченко, его дочке и многим другим гадам, а в Чехии нашлось целое гнездо у путинских оборонщиков и коррупционеров, которые производят ракеты. Здесь же у нас железная принципиальная леди, которая еще и не знала о бизнесе мужа. Не очень хочу это комментировать. Но есть такой системный паттерн. Люди, которые выбирают позицию атаковать всех россиян без разбора, сами в шкафу имеют такие истории. И получается, что вся их риторика на этот счет произносится не из хороших побуждений, раз есть двойная игра», - аккуратно формулирует один из самых смелых на высказывания российский оппозиционер.