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В Эстонии была изъята из продажи запрещенная в ЕС одежда

София Солдатенко
, репортер
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Магазин Sportland. Фото иллюстративное.
Магазин Sportland. Фото иллюстративное. Фото: Postimees

В конце прошлой недели Rus.Postimees писал, что в эстонской версии интернет-магазина Sportland была выставлена на продажу одежда, которая по стандартам ЕС может представлять опасность для детей. Представительница магазина заверила, что вся продукция на данный момент изъята из продажи.

При изготовлении одежды для детей в возрасте до 14 лет существуют конкретные требования безопасности. Недавно в системе RAPEX появилось предупреждение об обнаружении в продаже в Литве детской одежды, которая не соответствует стандартам ЕС. Точно такие же вещи Rus.Postimees обнаружил в продаже и в Эстонии.

RAPEX (система быстрого оповещения об опасных непродовольственных товарах) была создана в 2004 году в качестве средства оперативного обмена информацией между государствами-членами ЕС и комиссией о выявленных потребительских товарах, которые серьезно угрожают здоровью и безопасности потребителей.

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