«Часто заканчивают алкоголем, наркотиками, самоубийствами». Военный и психолог рассказали о проблеме, которая обострится в Украине после войны

- Юлия, а к вам уже обращаются с такой проблемой гражданские?

Ю.Ш. - Сейчас вообще особый спрос на психотерапию. Людям нужна поддержка. Но я не работаю с острым кризисом, направляю таких к психиатру. Я работаю с людьми, которые утратили близких. Мы проживаем горе, работаем над депрессивными состояниями с детьми, которые потеряли родных, с людьми, которые потеряли дом.

- Максим, недавно я смотрел интервью с Богданом Кротевичем из полка «Азов», который сказал, что военным должны помогать психологи, которые прошли боевые действия, люди, которые на своей шкуре ощутили, что это такое. Это так?

М.П. - Не обязательно, чтобы он был военный, главное, чтобы он был специалистом именно по боевым травмам. У нас очень мало таких специалистов, которые должны сами пройти через все это. Я знаю подобные вещи в израильской практике, и нашим бы психологам у них поучиться. Я думаю, все у нас будет хорошо в этом плане.

- О том, что их мало, я часто слышал от военных в Украине. Юлия, скажите, что Украина или тот же Евросоюз могут сделать сейчас? Может, запустить какую-то массовую программу обучения в университетах? Ведь мы все прекрасно понимаем, что война рано или поздно закончится, и людей с ПТСР будут если не миллионы, так сотни тысяч точно.