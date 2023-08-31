Эксперты ООН полагают, что в Эстонии есть проблемы с соблюдение прав национальных меньшинств. Тем не менее, Эстония является членом Евросоюза, а у европейских чиновников претензий к нашей стране в части языковых прав нет. Rus.Postimees разбирался, почему одни и те же обстоятельства вызывают такие разные оценки.
Чиновник Еврокомиссии: возможность учиться на русском языке – привилегия, а не фундаментальное право
17 августа эксперты ООН по правам человека Фернан де Вареннес, Александра Шантаки и Фарида Шахид представили доклад, в котором отметили, что «законодательство Эстонии, по-видимому, серьезно ограничивает образование на языках меньшинств Эстонии, делая переход на эстоноязычное образование обязательным для всех дошкольных и школьных учреждений».
По мнению экспертов, принятый парламентом Эстонии 12 декабря «Закон о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии», который подразумевает переход на эстоноязычное образование, содержит «потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования».
В резюме к докладу сказано, что законодательство допускает «языковые и культурные исследования» для детей из числа меньшинств, чей родной или родной язык не является эстонским, только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.
Докладчики выразили обеспокоенность тем, как закон может повлиять на представителей русского языкового меньшинства. «Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы, как сообщается, был закрыт ряд русскоязычных школ».
Этот доклад прокомментировал Министр иностранных дел Маргус Цахкна. По его словам Эстония давно готовилась к переходу на эстоноязычное обучение в школах, чтобы предложить всем детям, независимо от их родного языка, возможность получить качественное образование на эстонском языке, создать единые возможности на рынке труда и повысить сплоченность общества.
Цахкна сказал, что нет оснований увязывать переход на эстоноязычное образование, являющееся частью интеграционной политики, с обеспечением прав человека.
«В Эстонии возможности меньшинств учиться на родном языке и культурное разнообразие поддерживаются на более широкой основе. Мы ратифицировали международные конвенции по правам человека и выполняем свои обязательства в области прав человека».
Министр иностранных дел Маргус Цахкна
Действительно, Эстония является стороной всех основополагающих документов о правах человека, а языковую и культурную политику регулирует и национальное, и европейское законодательство.
Языковая политика Европейского союза урегулирована рядом основополагающих документов: Договором о Европейском союзе, Договором о функционировании Европейского союза, Хартией Европейского союза об основных правах, а также директивой Совета и Европейской комиссии 1/1958, которой определяются языки, используемые в Европейском экономическом сообществе.
В них сказано, что в ЕС уважают языковые и культурные различия и никто не может подвергаться дискриминации по признаку расы, пола, религии, языка. Эстония также ратифицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая также запрещает дискриминацию.
Конвенции не обязывают содержать русские школы
Советник представительства Европейской комиссии в Эстонии Элис Паэмурд уточнила, что все перечисленные документы не обязывают государства ЕС предоставлять национальным меньшинствам образование на родном языке.
«Согласно Конвенции о защите прав меньшинств им должно быть разрешено изучать свой родной язык, но это не должно препятствовать изучению или преподаванию государственного языка, - объяснила Паэмурд.
«Эстония десятилетиями предоставляет возможность учиться на русском языке, но это скорее было привилегией, а не реализацией фундаментального права».
ЕС полностью поддерживает языковое и культурное разнообразие, но вся культурная и образовательная политика находится в компетенции государств-членов.
Это означает, что государство-член ЕС имеет право формировать свою политику в области образования, прежде всего, с учетом своей конституции.
Официальная языковая политика ЕС касается 24 официальных языков ЕС, а также официальных языков меньшинств, региональных языков и так далее. Русский язык не имеет такого статуса ни в Эстонии, ни в Евросоюзе.
Rus.Postimees обратился за комментариями к юристу, члену совета Эстонского центра по правам человека (EIK) Евгению Криштафовичу. Мы задали вопрос о том, как влияет на объем языковых прав русскоязычных граждан и неграждан то, что русский язык не является официальным языком ЕС? Можно ли сказать, что Эстония и другие страны ЕС самостоятельно определяют свою языковую и образовательную политику?
«Однозначно только сами определяют, - ответил специалист по правам человека. - У Эстонии есть обязательства, например, перед Германией, обеспечить возможность преподавания на немецком языке в двух школах на определённой школьной ступени и по определённой программе.
Это обязательство исходит из двустороннего договора и закреплено в законе. Никаких предписаний по линии ЕС о формате учебной программы в школе и языку обучения быть не может, этот вопрос не рассматривается общеевропейским законодательством».
В ЕС также очень важно обеспечивать защиту государственных языков и это одна из причин того, что все законодательство Евросоюза переводится на все языки ЕС. Но если согласно нормативным актам в Европейском союзе поддерживается культурное разнообразие и гарантируются культурные и языковые права национальных меньшинств, то как понимать суть этих прав в практическом разрезе? Обязано ли государство обеспечивать всем меньшинствам школы на их языке или это право ходить в частные школы, или воскресные?
По словам Евгения Криштафовича, это право означает, что система формального образования должна помогать национальным меньшинствам сохранять свой язык и культуру.
«Можно спорить, касается это только коренных национальных меньшинств или мигрантов, кого считать коренными и так далее. Но Эстония пошла по самому либеральному пути и вписала в закон, что если в одной школе набирается минимум десять учеников, желающих изучать свой родной язык и культуру, которые отличаются от языка преподавания в школе, то такое право им обеспечивается».
Криштафович говорит, что до сих пор этим правом воспользовались всего в одной школе за 30 лет: в Силламяэской школе Kannuka местная украинская община попросила о преподавание украинского языка и культуры.
«Важно подчеркнуть: ни одна международная конвенция или договор, который бы подписала или ратифицировала Эстония, не предписывает при этом обеспечение преподавание предметов общеобразовательного курса не на государственном языке», - подчеркнул Евгений Криштафович.
Эту историю мы начали с обеспокоенности экспертов ООН ситуацией в Эстонии. Почему тогда они проблему нашли, если Эстония пользуется своим правом определять языковую политику так, как это принято в ЕС. В чем различие между пониманием языковых и культурных прав меньшинств в Евросоюзе и в документах ООН?
«Законодательство Европейского союза вообще этот вопрос не регулирует. Есть конвенции Совета Европы, которые ратифицированы Эстонией с оговорками или трактуются только в пользу коренных национальных меньшинств, но не в пользу мигрантов или потомков недавних мигрантов, - объяснил Евгений Криштафович. - Однако важно здесь даже не это, а обеспечение всеобщего права на образование как таковое».
По словам юриста, доклад спецдокладчиков управления Верховного комиссара ООН по правам человека тоже исходит именно из того факта, что переход системы образования на государственный язык может помешать тем, кто этим языком не владеет, получить среднее образование. Язык - это просто средство доступа к образованию.
«Эстония правильно, на мой взгляд, отвергла доводы этого доклада, потому что в нём смещены акценты. Наиболее серьёзной проблемой является низкое качество образования на русском языке в Эстонии и невозможность обеспечить обучение и переобучение учителей, преподающих на русском языке, - говорит Криштафович. - Это и раньше было, мягко говоря, очень сложно себе представить, а уж сегодня в условиях войны и вовсе невозможно».
По линии фонда «Русский мир» раньше пытались отправлять учителей в Россию «повышать квалификацию». «Сейчас, я надеюсь, уже всем очевидно, какую настоящую цель преследовали все эти проекты начиная с 2000 года. Необходимо, чтобы все учителя, работающие в школах Эстонии, владели эстонским языком на высшем уровне и имели доступ к системе повышения квалификации внутри страны», - полагает юрист.
Если квалификация учителя ниже требующегося уровня, то страна нарушает права учеников на получение хорошего образования, если позволяет такому учителю работать. Первой и главной обязанностью Эстонии в этой сфере, которая исходит из Конституции и основных принципов прав человека, описанных в уставных документах ООН, является обеспечение качественного образования для всех жителей, независимо от их родного языка.
Обеспечение этого права будет проходить на эстонском языке, и государство обязано предоставить возможности для изучения государственного языка всеми, кто им в достаточной мере не владеет.
«Лицам младше 18 лет, для которых общее образование является обязательным, надлежит выучить эстонский язык на уровне, необходимом для получения образования на этом языке, - говорит Криштафович. - Это сложная и комплексная задача, за выполнением которой будут следить не только в Эстонии, но и в международных правозащитных организациях, а окончательный контроль будет обеспечивать суд».
Материал опубликован в сотрудничестве с представительством Европейской комиссии в Эстонии.