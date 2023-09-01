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Насколько серьезно граждане РФ влияют на выборы в Эстонии? Мы проверили!

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Пожилая эстонка голосует в Кыпу, 5 мата 2023 года.
Пожилая эстонка голосует в Кыпу, 5 мата 2023 года. Фото: Elmo Riig, Sakala / Scanpix

Страсти вокруг закона об ограничении права граждан РФ голосовать на выборах в Эстонии временно поутихли из-за других, не менее ярких штрихов современной эстонской политики. Однако это не означает, что вопрос снят. Rus.Postimees посмотрел, какой процент от общего числа избирателей составляют граждане России, как они влияют на местные выборы, и граждане еще каких стран также могут участвовать в жизни эстонских самоуправлений.

Советник министра юстиции в преддверии осени подготовил законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, и он ждет своего часа, чтобы, возможно, стать законом.

По пока существующим нормам граждане государств, не входящих в Европейский союз, но проживающие в Эстонии, могут голосовать на выборах в собрания местных самоуправлений на основании долговременного вида на жительство или постоянного права на проживание. На граждан ЕС эти ограничения не распространяются, они голосуют наравне с гражданами Эстонии.

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