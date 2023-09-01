Насколько серьезно граждане РФ влияют на выборы в Эстонии? Мы проверили!

Страсти вокруг закона об ограничении права граждан РФ голосовать на выборах в Эстонии временно поутихли из-за других, не менее ярких штрихов современной эстонской политики. Однако это не означает, что вопрос снят. Rus.Postimees посмотрел, какой процент от общего числа избирателей составляют граждане России, как они влияют на местные выборы, и граждане еще каких стран также могут участвовать в жизни эстонских самоуправлений.