Насколько серьезно граждане РФ влияют на выборы в Эстонии? Мы проверили!

Страсти вокруг закона об ограничении права граждан РФ голосовать на выборах в Эстонии временно поутихли из-за других, не менее ярких штрихов современной эстонской политики. Однако это не означает, что вопрос снят. Rus.Postimees посмотрел, какой процент от общего числа избирателей составляют граждане России, как они влияют на местные выборы, и граждане еще каких стран также могут участвовать в жизни эстонских самоуправлений.
Советник министра юстиции в преддверии осени подготовил законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, и он ждет своего часа, чтобы, возможно, стать законом.