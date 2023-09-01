МНЕНИЕ ⟩ Для Путина мертвый Пригожин опаснее живого

Исключительно похожий на Пригожина Красавин, по разным сообщениям, неоднократно выступал в роли двойника Пригожина.

Тот факт, что тело Пригожина никто не видел, как справедливо заметил Эркки Коорт, конечно, дает пищу для серьезных размышлений, но все-таки это еще не подтверждение того, что настоящий Пригожин жив. Однако наверняка те, кто убрал Пригожина с арены, заинтересованы в продолжении мистификаций вокруг его персоны и распространении самых разнообразных конспирологических версий и теорий.

Когда я просматривал некоторые русскоязычные каналы в YouTube, я обратил внимание на два анализа. Владимир Осечкин, правозащитник, известный в основном благодаря сайту gulagu.net, поясняет в эфире украинского канала «Фабрика Новин», что главная цель российских спецслужб и работающих на них политтехнологов - вывести из-под огня обвинений в убийстве Пригожина президента Владимира Путина. Вот почему в конспирологии сейчас нет недостатка. В кругу так называемых Z-патриотов не должно укорениться представление о том, что убийцей Пригожина является Путин. Осечкин же считает, что это представление, которое пытаются опровергнуть, как раз соответствует действительности.

С другой стороны, Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и перебежчик, сначала высказывал полезную для Путина версию о том, что Пригожин жив, на «Канале 24». Он также считал, что на борту самолета мог находиться кто-то из однофамильцев или двойников Пригожина. При этом Жирнов находил, что влияние Пригожина уже близко к нулю, а скоро и вообще исчезнет. Однако после публикации последнего видео с «возвращенным к жизни» Пригожиным Жирнов стал склоняться ко мнению, что Пригожин все-таки мертв, потому что в противном случае была бы сделана гораздо более убедительная запись, подтверждающая продолжение его существования.

Судя по всему, истина заключается в том, что мертвый Пригожин значительно опаснее для Путина, чем живой Пригожин. Именно поэтому можно прогнозировать, что вокруг его персоны снова и снова будут рождаться или создаваться различные мистификации, путаницы и конспирологические теории. У Кремля это получается куда лучше защиты российского воздушного пространства от украинских беспилотников.