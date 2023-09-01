Пт, 1.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

МНЕНИЕ ⟩ Для Путина мертвый Пригожин опаснее живого

Андрес Херкель
Facebook Twitter
Comments
Андрес Херкель.
Андрес Херкель. Фото: Joakim Klementi / Postimees/EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS
  • Рапсространение конспирологических теорий о гибели Пригожина не прекращается
  • Российская пропаганда старается отвести от Путина обвинения в убийстве главы ЧВК «Вагнер»

Вокруг гибели Евгения Пригожина в России создается множество мистификаций, поскольку по определенным причинам мертвый Пригожин может нести за собой более существенные риски для Владимира Путина, чем живой, пишет редактор рубрики мнений Postimees Андрес Херкель.

В социальных сетях производит фурор «посмертное» видео Евгения Пригожина, на котором он заявляет, что жив и здоров, несмотря на все распускаемые слухи. В видеролике, записанном, как можно предположить, в Африке, Пригожин говорит, что «сейчас вторая половина августа». Обзорный материал по поводу этого видео можно увидеть, например, на канале украинской журналистки Даши Счастливой.

Определение времени «сейчас вторая половина августа», конечно, не настолько точно, как, например, «сегодня 30 августа» или «сегодня 31 августа». По мнению большинства наблюдателей, словосочетание «вторая половина августа» свидетельствует в пользу того, что видео было сделано не после предполагаемой и вполне вероятной смерти Пригожина 23 августа, а, вероятно, 19 или 20 августа.

Несмотря на это, новое видеообращение Пригожина подпитывает различные конспирологические теории, в рамках которых утверждается, что он жив. По этому поводу ведется много дискуссий, и еще до появления этого видео высказывалось несколько аргументов, которые указывали на то, что глава ЧВК «Вагнер» не находился на борту взорвавшегося самолета.

Если коротко, то эти аргументы заключаются в следующем. Во-первых, похороны Пригожина в Москве прошли исключительно скромно. Во-вторых, вокруг Пригожина постоянно вращались целых три одноименных с ним человека. Все они в течение последних нескольких лет взяли себе имя «Евгений Викторович Пригожин», и один из этих людей, возможно, находился в сбитом самолете. В-третьих, на кадрах с похорон Пригожина видна жена самого известного «фальшивого» Пригожина, Леонида Красавина, и из этого можно сделать вывод, что вместо Евгения Пригожина был похоронен именно Красавин, тоже носивший в последнее время имя Пригожина.

Исключительно похожий на Пригожина Красавин, по разным сообщениям, неоднократно выступал в роли двойника Пригожина.

Тот факт, что тело Пригожина никто не видел, как справедливо заметил Эркки Коорт, конечно, дает пищу для серьезных размышлений, но все-таки это еще не подтверждение того, что настоящий Пригожин жив. Однако наверняка те, кто убрал Пригожина с арены, заинтересованы в продолжении мистификаций вокруг его персоны и распространении самых разнообразных конспирологических версий и теорий.

Когда я просматривал некоторые русскоязычные каналы в YouTube, я обратил внимание на два анализа. Владимир Осечкин, правозащитник, известный в основном благодаря сайту gulagu.net, поясняет в эфире украинского канала «Фабрика Новин», что главная цель российских спецслужб и работающих на них политтехнологов - вывести из-под огня обвинений в убийстве Пригожина президента Владимира Путина. Вот почему в конспирологии сейчас нет недостатка. В кругу так называемых Z-патриотов не должно укорениться представление о том, что убийцей Пригожина является Путин. Осечкин же считает, что это представление, которое пытаются опровергнуть, как раз соответствует действительности.

С другой стороны, Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ и перебежчик, сначала высказывал полезную для Путина версию о том, что Пригожин жив, на «Канале 24». Он также считал, что на борту самолета мог находиться кто-то из однофамильцев или двойников Пригожина. При этом Жирнов находил, что влияние Пригожина уже близко к нулю, а скоро и вообще исчезнет. Однако после публикации последнего видео с «возвращенным к жизни» Пригожиным Жирнов стал склоняться ко мнению, что Пригожин все-таки мертв, потому что в противном случае была бы сделана гораздо более убедительная запись, подтверждающая продолжение его существования.

Судя по всему, истина заключается в том, что мертвый Пригожин значительно опаснее для Путина, чем живой Пригожин. Именно поэтому можно прогнозировать, что вокруг его персоны снова и снова будут рождаться или создаваться различные мистификации, путаницы и конспирологические теории. У Кремля это получается куда лучше защиты российского воздушного пространства от украинских беспилотников.

Что касается ЧВК «Вагнер», то с ней, похоже, действительно покончено. Сообщается, что ее позиции в Африке занимает среди прочих сил «Редут», так называемая частная армия, связанная с «Газпромом».

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх