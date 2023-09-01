Глава разведки Украины: атака беспилотников на аэропорт Пскова была организована с территории России

«Мы работаем с территории России», - сказал Кирилл Буданов изданию The War Zone. Однако глава ГУР не уточнил, какие именно беспилотники были использованы для ударов по Псковской области. Также он не стал раскрывать, кем была совершена атака - диверсантами или украинскими разведчиками.