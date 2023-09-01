Удар беспилотников по псковскому аэродрому, в результате которого был поврежден транспортный самолет Ил-76 ВВС России, был нанесен с территории России, заявил сегодня глава украинской разведки Минобороны Украины Кириилл Буданов.
Глава разведки Украины: атака беспилотников на аэропорт Пскова была организована с территории России
«Мы работаем с территории России», - сказал Кирилл Буданов изданию The War Zone. Однако глава ГУР не уточнил, какие именно беспилотники были использованы для ударов по Псковской области. Также он не стал раскрывать, кем была совершена атака - диверсантами или украинскими разведчиками.
По словам Буданова, два транспортных самолета были уничтожены, еще два получили серьезные повреждения.
В ночь на 30 августа ВСУ совершили крупнейшую атаку беспилотниками по территориям России. Всего было атаковано семь регионов. Под удар попал аэродром под Псковом, в результате чего загорелись воздушные суда военно-транспортной авиации Ил-76.