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Инструмент российской пропаганды ⟩ Литовский отец сбежал с похищенным младенцем через реку в Калининград

rus.postimees.ee
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Вид на Калининград.
Вид на Калининград. Фото: Vitaly Nevar

Литовец, похитивший свою девятимесячную дочь и бежавший с ней на лодке через реку Скирвите в российский Калининград, несмотря на попытки пограничников остановить его, назван российской пропагандой героем, борющимся за права семьи.

37-летний Альгирдас Шванис в минувшее воскресенье похитил у матери девятимесячную дочь и направился к реке Скирвите, разделяющей Литву и Калининград. Мужчина остался незамеченным властями, когда он и его дочь сели в лодку на берегу, а пограничники заметили их на камерах видеонаблюдения только тогда, когда лодка уже двигалась в сторону российской границы.

Пограничники прибыли на место происшествия в течение двух минут, но к тому времени лодка уже находилась на территории России и была пуста, сообщила общественная телекомпания LRT.

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