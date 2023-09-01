Литовец, похитивший свою девятимесячную дочь и бежавший с ней на лодке через реку Скирвите в российский Калининград, несмотря на попытки пограничников остановить его, назван российской пропагандой героем, борющимся за права семьи.
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Инструмент российской пропаганды ⟩ Литовский отец сбежал с похищенным младенцем через реку в Калининград
37-летний Альгирдас Шванис в минувшее воскресенье похитил у матери девятимесячную дочь и направился к реке Скирвите, разделяющей Литву и Калининград. Мужчина остался незамеченным властями, когда он и его дочь сели в лодку на берегу, а пограничники заметили их на камерах видеонаблюдения только тогда, когда лодка уже двигалась в сторону российской границы.