Инструмент российской пропаганды ⟩ Литовский отец сбежал с похищенным младенцем через реку в Калининград

37-летний Альгирдас Шванис в минувшее воскресенье похитил у матери девятимесячную дочь и направился к реке Скирвите, разделяющей Литву и Калининград. Мужчина остался незамеченным властями, когда он и его дочь сели в лодку на берегу, а пограничники заметили их на камерах видеонаблюдения только тогда, когда лодка уже двигалась в сторону российской границы.