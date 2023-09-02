МИД РФ: Эстония стала второй после Китая по количеству оформлений э-виз в Россию

«За первый неполный месяц функционирования проекта оформлена почти 31 тысяча таких виз. В рейтинге стран, где электронная виза пользуется наибольшей популярностью, лидируют Китай, Эстония, Индия, Германия и Турция», - заявил Консульский департамент МИД РФ.

По их заверению, воспользоваться оформленными визами успели уже около 14 тысяч иностранцев, которые въезжали преимущественно через аэропорты московской воздушной зоны, аэропорт Пулково, а также погранпункты в Ивангороде и Приморском крае.

В связи с военными действиями России МИД Эстонии советует не ездить в РФ без крайней необходимости и полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Обладатели двойного гражданства - эстонского и российского - должны учитывать, что Российская Федерация рассматривает их в России как российских граждан, а возможности Эстонии по оказанию консульской помощи ограничены. МИД Эстонии просит тех граждан ЭР, которые все же решились на поездку в Россию, зарегистрировать свое пребывание в РФ на странице https://reisitargalt.vm.ee/.

МИД РФ также утверждает, что за месяц функционирования проекта отказы получили лишь 24 иностранца. Таким образом, доля отказов не превышает 0,08 процента.

С 1 августа 2023 года в соответствии с решением президента РФ началась выдача иностранным гражданам единых электронных виз, действительных на всей территории страны.

Виза является платной. Общая сумма с учетом консульского сбора, банковской комиссии, транзакционных издержек платежной системы, а также сбора за предварительную проверку документов, составляет около 52 долларов США (48 евро).